侯友宜大四青澀模樣曝　神探「壁虎功」立志當警察

▲新北市長侯友宜專訪時說他政績、願景。



圖文／鏡週刊

新北市長侯友宜目前全力拚連任，但因他民調居高不下，更被民進黨視為2024總統大選的假想敵，竟讓他在拼2022年新北市長連任之際，也成為2024選總統的熱門人選！侯友宜以「侯侯（好好）做代誌、為人民拚一個好日子！」「超越自己」作為回答，侯友宜希望新北市民可以再給他一次為大家服務的機會，而他會為新北市民努力打拼！

▼捍衛中華民國、愛護台灣這塊土地，是侯友宜42年公職生活不變的初衷。



侯友宜出生嘉義縣朴子鎮，中央警察大學（前身中央警官學校）45期畢業，65歲，育有3女。侯父曾被日本人、國民黨拉去當兵，靠著堅強的意志度過艱苦日子，後回到嘉義當志工認識媽媽，才有我們一家六口，並在菜市場賣豬肉。「樸實、認真、打拼、自律」，是侯友宜在老爸身上看到的特點，更時時提醒自己的做人處事。

▼侯友宜大四的樣子。



侯友宜在對青少年作犯罪預防宣導時，常會說自己是個愛玩、不愛唸書的「叛逆少年」，更是彈子房裡的常客，如果不是父母的諄諄善誘，今天的他，恐怕就不是警察，而是在混兄弟的流氓。

▼在槍戰中腿部中傷的輪椅神探劉旺德，一對龍鳳胎滿月時，刑事局長侯友宜夫婦個自手鮑一娃很高興。



侯友宜還會跟青少年朋友分享他踏上警察之路，是因爲小時候，他無意間讀過「中國十大名探」故事，夢想自己能當一個以「壁虎功」（少林72絕技之一），伸張正義的神探，故立志當警察。因此，在侯探長變成侯市長後，特別重視孩子的閱讀教育，新北市每年也會購置新書，希望市民可以透過閱讀看遍世界。



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