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基進黨焚燒國民黨旗鬧場　朱立倫譴責：台灣民主悲哀

▲基進黨焚燒國民黨旗被當場驅離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲基進黨焚燒國民黨旗被當場驅離。（圖／記者林悅翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台南市長候選人謝龍介昨晚在海安路舉行競選總部成立大會，然而台灣基進台南黨部卻於場外焚燒國民黨旗，台南第五警分局長洪頂力在撲滅過程中，造成右手臂輕微燒燙傷。對此，國民黨主席朱立倫今（23日）譴責，民進黨培養這些側翼打手，來造成台灣民主倒退，真的是台灣民主悲哀。

朱立倫23日早上陪同國民黨高雄市長候選人柯志恩出席「慶祝臺灣光復節～2022台灣加油 逗陣走 健行活動」。受訪期間，媒體詢問上述台灣基進焚燒國民黨旗一事，朱立倫譴責，基進黨長期做民進黨側翼打手，這也不是新聞，民進黨培養這些側翼打手，來造成台灣民主倒退，真的是台灣民主悲哀。

柯志恩則說，選舉可以不要搞到這麼激化，基進黨一天到晚說大家要珍愛生命，結果既然用這麼多激烈舉動，完全毫無意義。柯也表示，基進黨先設了一個自己想的題目，然後自己在那邊燒，還讓分局長因此受傷，這對未來選舉、基進黨本身，還有台灣社會的和諧，完全毫無道理，譴責基進黨做這麼多激烈運動。

至於民進黨高雄市長候選人陳其邁昨競選總部成立，總統蔡英文南下站台，大會主持人宣稱現場人數超過五萬人，柯志恩表示，民進黨昨天造勢的確軍容壯大，有錢脈、金脈可以動這麼多的人來，而國民黨只能在未來有限資源之下，在巷口、廟口持續跟市民對話，但對她來說，人民感動都來自這些地方，「對於他們的軍容壯大，我們嘆為觀止」，但國民黨就是走基層的路線。

▼洪頂力率員滅火。（圖／記者林悅翻攝）

洪頂力率員滅火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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