有人車在就不關水門？　陳時中將提河川治理政見

▲陳時中接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

颱風尼莎日前帶來豪雨，百齡橋下停車場數十輛汽車泡水，甚至有民眾被關在水門外，引發輿論譁然；民進黨台北市長候選人陳時中22日表示，若他當選，絕不讓這種事再發生，並預告將提出河川政見。此外，陳時中23日受訪表示，只有SOP（標準作業程序）市長可以不在，這個講法說不過去，未來將完整說明河川治理政見。

陳時中昨天上午出席市議員鍾佩玲競總成立大會時致詞說，SOP很重要，但不能只有SOP，要有人作決定，市長就是作決定的人，如果只靠SOP，市長就不用選，若自己當選台北市長，以後絕對不會人還在水門外就關水門，並預告下週就會提出河川政見，不過此語引發熱議，遭批評難道要讓堤內淹大水嗎。

對此，陳時中今天上午出席台北客家義民嘉年華挑擔奉飯主祭典禮後，轉往龍泉市場掃街拜票，並於會前接受媒體聯訪說，大家都知道，訂定相關規則就要有人去遵守、去督導，萬一在上面有問題的時候，必然要有決策單位的人來做決定，這是一定的。

陳時中強調，這樣整體一套的施政上都是這樣子，絕對不會說只有SOP，然後市長都可以不在，這個講法是說不過去的；至於未來在河川治理上，會在記者會上向外界完整說明。

媒體追問，百齡橋周邊8堤外停車場，原訂今天上午7點執行拖吊，後來因為水情狀況取消，柯文哲原本要下南部輔選行程也都取消？陳時中說，「我想他（柯文哲）應該是得到教訓吧」，這也讓柯文哲原來說「市長不用在」的講法不攻自破。

此外，針對台北市城市博覽會預算除動用二備金，還動用各局處公務預算，實際費用高達1億694萬元，遭市議員質疑迴避監督一事，陳時中回應，規避這樣的決議是一回事，跟市民說明清楚更重要，「要求柯市府應該把預算講清楚，為什麼一個博覽會，短短幾天，參與的人也不是那麼多，需要花到那麼多的錢？」這不是說一定不行，但是市府有責任把它說清楚。