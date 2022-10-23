　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

有人車在就不關水門？　陳時中將提河川治理政見

▲▼陳時中今天上午出席台北客家義民嘉年華挑擔奉飯主祭典禮後，轉往龍泉市場掃街拜票 林元敏。（圖／記者呂晏慈攝）

▲陳時中接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

颱風尼莎日前帶來豪雨，百齡橋下停車場數十輛汽車泡水，甚至有民眾被關在水門外，引發輿論譁然；民進黨台北市長候選人陳時中22日表示，若他當選，絕不讓這種事再發生，並預告將提出河川政見。此外，陳時中23日受訪表示，只有SOP（標準作業程序）市長可以不在，這個講法說不過去，未來將完整說明河川治理政見。

陳時中昨天上午出席市議員鍾佩玲競總成立大會時致詞說，SOP很重要，但不能只有SOP，要有人作決定，市長就是作決定的人，如果只靠SOP，市長就不用選，若自己當選台北市長，以後絕對不會人還在水門外就關水門，並預告下週就會提出河川政見，不過此語引發熱議，遭批評難道要讓堤內淹大水嗎。

對此，陳時中今天上午出席台北客家義民嘉年華挑擔奉飯主祭典禮後，轉往龍泉市場掃街拜票，並於會前接受媒體聯訪說，大家都知道，訂定相關規則就要有人去遵守、去督導，萬一在上面有問題的時候，必然要有決策單位的人來做決定，這是一定的。

陳時中強調，這樣整體一套的施政上都是這樣子，絕對不會說只有SOP，然後市長都可以不在，這個講法是說不過去的；至於未來在河川治理上，會在記者會上向外界完整說明。

媒體追問，百齡橋周邊8堤外停車場，原訂今天上午7點執行拖吊，後來因為水情狀況取消，柯文哲原本要下南部輔選行程也都取消？陳時中說，「我想他（柯文哲）應該是得到教訓吧」，這也讓柯文哲原來說「市長不用在」的講法不攻自破。
此外，針對台北市城市博覽會預算除動用二備金，還動用各局處公務預算，實際費用高達1億694萬元，遭市議員質疑迴避監督一事，陳時中回應，規避這樣的決議是一回事，跟市民說明清楚更重要，「要求柯市府應該把預算講清楚，為什麼一個博覽會，短短幾天，參與的人也不是那麼多，需要花到那麼多的錢？」這不是說一定不行，但是市府有責任把它說清楚。

►韓國cocodor「花栗鼠」擴香超可愛！買一送一才423元

ET快訊
謝盈萱有多強？5段即興演技超神　周迅都輸她
金鐘獎最意外的片段？　鄉民點名「這1幕」驚呆：無法預料
快訊／北市河濱停車場爆死亡案！　男陳屍車內
NBA爆嚴重衝突！　球星混戰打到觀眾席
《華燈》被讚劇本超神卻槓龜！　鄉民點「最大敗筆」搖頭
「晚安小雞」遭毆打！　闖台南某中學直播遇惡煞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

悠遊卡「嗶」進琉球！柯文哲讚「台灣之光」　盼12月底沖繩一日來回

基層不滿「波波牙醫」　陳時中：反對附帶決議「我是關後門的人」

盧秀燕、蔡其昌差5分鐘就相遇！都為了幫無黨籍正妹候選人站台

韓國瑜同台蔣萬安「韓流」再起？　陳時中：我希望有暖流啦

沈慧虹能、她不能　高虹安臉書開砲：竹市府專案輔選不演了

陳時中：「抗中保台」不容模糊以對　我有這樣的DNA

嗆陳時中「不關水門」外行　正妹議員候選人：堤內淹大水再後悔？

陳其邁競總成立5萬邁粉瘋狂！柯志恩：軍容壯大、嘆為觀止

有人車在就不關水門？　陳時中將提河川治理政見

韓國瑜復出「輔選行變2024卡位戰？」　侯友宜：我現在是選2022

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

具俊曄：我的小姨子是最美der　小S揪「下次穿一樣的禮服」

又男生？爸見褲裝臉超尬　老婆拿出小裙子他秒燦笑

小S「紅毯第一尖」VS蔡尚樺大爆乳　帥哥超多..還引發「Lulu送包之亂」

讓寶寶自己睡在戶外！　滿是嬰兒車的丹麥街頭

吳宗憲虧Lulu得獎：我讓妳委屈了！　駁斥不敬業反嗆「拿納稅人錢拍戲」

悠遊卡「嗶」進琉球！柯文哲讚「台灣之光」　盼12月底沖繩一日來回

基層不滿「波波牙醫」　陳時中：反對附帶決議「我是關後門的人」

盧秀燕、蔡其昌差5分鐘就相遇！都為了幫無黨籍正妹候選人站台

韓國瑜同台蔣萬安「韓流」再起？　陳時中：我希望有暖流啦

沈慧虹能、她不能　高虹安臉書開砲：竹市府專案輔選不演了

陳時中：「抗中保台」不容模糊以對　我有這樣的DNA

嗆陳時中「不關水門」外行　正妹議員候選人：堤內淹大水再後悔？

陳其邁競總成立5萬邁粉瘋狂！柯志恩：軍容壯大、嘆為觀止

有人車在就不關水門？　陳時中將提河川治理政見

韓國瑜復出「輔選行變2024卡位戰？」　侯友宜：我現在是選2022

悠遊卡「嗶」進琉球！柯文哲讚「台灣之光」　盼12月底沖繩一日來回

AMIRO LED化妝鏡下殺1280元　95%還原日光、精緻妝容必備神器

外送員將失業？Uber聯手科技公司「年底推無人送餐」叫車效率更高

喝水會生病因水住了妖怪？　台南山上花園水道博物館實境解謎水資源

《黑澀會》仔仔林辰唏慶功宴KISS程予希！台上忘了感謝他

《華燈》入圍11獎全滅！他驚「是過譽了？」　鄉民點破2大敗筆

謝盈萱有多強？5段即興演技超神　熬13年「劇場→雙金影后」周迅都輸她

新竹超夯夜生活！深秋爆汗首選「岩盤浴」　躺浴排汗24小時不停歇

基層不滿「波波牙醫」　陳時中：反對附帶決議「我是關後門的人」

檳城「60度斜坡纜車」4.5分飆到山頂！走進熱帶雨林、360度天空步道

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

政治熱門新聞

「蔡英文把停損點訂在台北市」　施正鋒預言九合一大選結局

蔡英文讚金鐘視帝陳亞蘭　多元是最珍貴價值

陳時中說重話！　若當選市長「堤外有人車，絕不關水門」

資策會鼓勵高虹安出國進修？內部信件曝

韓國瑜同框蔣萬安金句盤點！　2天6造勢成「王牌助選員」

謝龍介合體韓國瑜6萬人爆場：綠色執政已爛

周玉蔻打完第4劑「這裡」狂抽痛　急求救李秉穎

嘉市議員最狂候選人！「中空」抽籤

不裝了！「白眼女神」站陳其邁競選大會

即／高雄議員死亡之組抽籤　她喊「可以胖不能壞」

直擊／蔣陳黃同台「零互動」　柯文哲挑擔畫面曝

基進黨焚燒國民黨旗鬧場　朱立倫譴責：台灣民主悲哀

侯友宜大四青澀模樣曝　「壁虎功」立志當警察

恩恩爸開嗆侯友宜！　林佳龍轟「冷血政府」：當選組調查小組釐清

更多熱門

相關新聞

韓國瑜復出「輔選行變2024卡位戰？」　侯友宜：我現在是選2022

韓國瑜復出「輔選行變2024卡位戰？」　侯友宜：我現在是選2022

被視為國民黨2022選舉「最強母雞」的新北市長候選人侯友宜，近來頻到外縣市輔選，而前高雄市長韓國瑜日前也復出站台，部分人士認為造勢場有2024國民黨參選人卡位戰的意味。但侯友宜今（23日）表示，他現在是在選2022的新北市長，好好努力拚市政以外，在這過程中扮演好角色，好好把握當下好好做事。

韓國瑜同框蔣萬安金句盤點！　2天6造勢成「王牌助選員」

韓國瑜同框蔣萬安金句盤點！　2天6造勢成「王牌助選員」

侯友宜大四青澀模樣曝　「壁虎功」立志當警察

侯友宜大四青澀模樣曝　「壁虎功」立志當警察

基進黨焚燒國民黨旗鬧場　朱立倫譴責：台灣民主悲哀

基進黨焚燒國民黨旗鬧場　朱立倫譴責：台灣民主悲哀

40年磨一劍　曹爾元戰連江縣提馬祖共好

40年磨一劍　曹爾元戰連江縣提馬祖共好

關鍵字：

陳時中柯文哲2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

《華燈》入圍11項全滅！最大獎敗給這一部

楊謹華演技強卻7度槓龜！網提「她這部戲」沒拿最扯

金鐘獎／曾寶儀突點名「最大遺珠」！

謝盈萱「金鐘爆粗口」下跪道歉

《華燈》全滅！林心如失落　霍建華暖送愛心安慰

《華燈》入圍11獎全滅網傻眼！「評審揭真正原因」

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

楊謹華慶功宴一出場「跌坐在地」嚇到林心如

和女同事上床！女友原諒「我不介意」　他嚇傻

「沒柯佳嬿」還是擦身視后！楊謹華台下反應成亮點

高中生神還原橡膠果實！粉絲喊價1億

金鐘獎／艾成、明金成、陳松勇突出現大銀幕！

金鐘獎／突被點名「求婚邵雨薇」！

蕾菈今補辦婚禮「場面超盛大」！

更多

最夯影音

更多
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合
黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面