韓國瑜同框蔣萬安金句盤點！　2天6造勢成「王牌助選員」

▲前高雄市長韓國瑜、國民黨台北市長候選人蔣萬安出席陳錦祥議長競總成立大會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

前高雄市長韓國瑜復出，近日狂跑站台行程，儼然成為國民黨的「王牌助選員」，更在22日與藍營台北市長候選人蔣萬安同框，金句連發，稱「台北就是台灣名片」，希望大家支持，另也提到過去在議會上多次攻防的民進黨台北市議員王世堅，「兇到木柵動物園老虎看到他都不敢叫」。

韓國瑜22日出席台北市議員候選人陳錦祥競總成立大會，一上台就說，他本來想講兩個溫馨小故事，被國民黨副主席連勝文一講完熱血澎湃，「差點想唱夜襲了」。

韓國瑜表示，陳錦祥曾為台北市議會議長，自己過去擔任北農總經理，王世堅兇到木柵動物園老虎看到他都不敢叫，議長有問需不需要幫忙，點滴在心頭；議長的重要性如同畫龍點睛，台北市這條龍再會飛，沒有眼睛也看不清楚；而自己過去也體會到女媧會補天、隕石會撞地球，雖然天地會破，但是熱情不破，陳錦祥對議會工作充滿熱情。

韓國瑜也提到，議員是「圓」的，圓的沒有權力，所以民意代表服務處都會掛個「為民喉舌」，他要把選區聲音大聲說出去，讓行政部門聽到，因為手頭沒有權力，只能監督、審查；「長」的才有權力，像是警察局長、派出所長、台北市長，就有權力。

面對台北市長選戰，韓國瑜說，台北就是台灣名片，台北發光發熱，台灣就發光發熱，他相信蔣萬安一定會做得非常好，他當市長後要把總目標定出來，一定可以做到最棒的國際化城市。他每次看完韓劇就很感慨，南韓5千萬人，韓劇可以這麼轟動，台北市當然可以做到，華人最大的電影戲劇 ，當然可以放台北。香港蘇富比拍賣這麼多藝術文化品，台北當然可以成為華人世界最大的藝術品、文物的拍賣地。

第二件事情，韓國瑜認為，他對蔣萬安當市長，以身作則清廉不貪污案勤政愛民有絕對信心；至於第三件事，蔣萬安當市長一定會找到一群最優秀的團隊，讓他達到台北市未來發展的城市總目標，我們對蔣萬安有信心。

除了為陳錦祥拉抬聲勢，韓國瑜22日輔選行程還到了台中市長候選人盧秀燕與台中市議員候選人朱暖英聯合競總成立大會、台南市長候選人謝龍介競總成立大會幫忙，23日則將陸續為斗六市民代表候選人胡克勤、台北市議員候選人戴錫欽、台北市議員候選人應曉薇站台。