韓國瑜復出「輔選行變2024卡位戰？」　侯友宜：我現在是選2022

▲侯友宜。（資料照／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／新北報導

被視為國民黨2022選舉「最強母雞」的新北市長候選人侯友宜，近來頻到外縣市輔選，而前高雄市長韓國瑜日前也復出站台，部分人士認為造勢場有2024國民黨參選人卡位戰的意味。但侯友宜今（23日）表示，他現在是在選2022的新北市長，好好努力拚市政以外，在這過程中扮演好角色，好好把握當下好好做事。

侯友宜23日上午出席「侯友宜、林國春聯合競選總部成立大會」並受訪。對於韓國瑜復出輔選，是分競合擊，還是尬場？侯友宜說，選舉過程中，朋友都是團結在一起，他跟很多個地方不管是黨內或多黨外的朋友都很熟悉，大家面對選舉都是眾志成城，希望心目中理想的候選人能當選。

媒體追問是否有2024卡位戰或前哨站的意味？侯友宜回應，他最重要的是好好把握當下，「我現在在選2022的新北市長」，好好努力拚市政以外，在這過程中扮演好角色，好好把握當下好好做事。

對於是否會跟韓國瑜同台？侯友宜卻回應，「過程中我會團結面對所有挑戰」。不過當被問今行程跟前總統馬英九、國民黨主席朱立倫錯開時，侯友宜表示，他還有市政行程，也有一些選辦的規劃，一切照選辦規劃來跑。

至於據《公務人員行政中立法》，公務人員登記為公職候選人者，自候選人名單公告之日起至投票日止，應依規定請事假或休假，外界推估侯友宜可能在11月10日候選人名單公告後請假。侯友宜說，他原則上會按照中央選舉的相關規定辦法來做，一切按照規定來處理。