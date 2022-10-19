焦糖哥哥開戰徐巧芯！　重發施壓員警影片酸：國民黨未來的沒有希望

▲台北市長參選人陳時中與焦糖哥哥陳嘉行。（合成圖／記者林敬旻攝、焦糖哥哥粉專）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前因勘災情急，其座車於內湖成功路5段闖紅燈、違停在南港公車停靠區，遭到國民黨台北市議員徐巧芯狠酸「迴力鏢來了，記得要對陳時中比照辦理」。此話一出讓「焦糖哥哥」陳嘉行怒發文，將過去徐巧芯施壓信義分局徐姓員警「不開罰單」的影片發出，並諷刺「松山信義的朋友喜歡這種風格的議員一定要投給她，她是中國的國民黨未來的沒有希望。」

針對陳時中座車闖紅燈與違停一事，徐巧芯18日痛批，她這幾個月被民進黨以「違規停車」當成十惡不赦的頭號犯罪在打，現在迴力鏢來了，記得要對陳時中比照辦理，「陳時中的違規可被開罰6600元，是犯婦我本人900元的7.3倍，記得要用7.3倍的力量對待他喔！」

對此，「焦糖哥哥」陳嘉行在臉書貼出徐巧芯5月因紅線違停而施壓信義分局徐姓員警「不開罰單」的影片，狠嗆「巧芯要選舉了，松山信義的朋友喜歡這種風格的議員一定要投給她，她是中國的國民黨未來的沒有希望。」

不僅如此，陳嘉行更發文諷刺，「我覺得大家要對『取巧芯』講話放尊重一點，她不是繳不起900元罰單才要警察回去講，她的代表作是公審警察、霸凌警察，以及用議員身分施壓警察。」，最後更酸「我給妳聲量不客氣。」