九合一選情冷　林錫耀曝關鍵縣市：苗栗可能突圍、南投也有逆轉跡象

▲民進黨秘書長林錫耀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨19日下午召開中常會，據會後轉述，對於九合一大選部分，民進黨秘書長林錫耀會中表示，整體選情依舊偏冷，但民進黨支持度在近期民調都走高，如何反應在候選人身上是關鍵，一些縣市也有機會突圍，包括72年沒有政黨輪替的苗栗其實有可能翻轉，近期南投選情也有逆轉跡象。

據會後轉述，林錫耀表示，目前整體情勢，從外界發布的民調，可以看到國人對執政肯定，民進黨支持度基本上維持，並沒有受到選舉紛擾影響，但可能是選情冷，肯定執政和支持民進黨的態度，並沒有充分反映在選舉提名候選人身上，但怎樣轉移到候選人支持是重點。

林錫耀指出，選舉冷，要有輕重緩急，一些比較有象徵性選區要想辦法突破，他舉例，苗栗72年（1950年第一個官派縣長開始）沒有政黨輪替，這次其實有可能翻轉，是創造歷史的時刻。最近南投選情也有明顯逆轉跡象，可能在選戰最後後期，台北、桃園、新竹也要多加關注。

對於整體選情，林錫耀指出，上週末因為雨災雙北跟宜蘭縣長出了一些狀況，換他們被檢驗，但最後還是會回到選舉正軌，而台灣是網路社會，每個地方都有連動，南部比較強的地方，也要號召南部支持者，彼此互相鼓舞拉票。