國民黨連5週開「行動勝利中常會」　首站赴基隆拉抬謝國樑

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

距離年底九合一選舉投票日不到40天，國民黨主席朱立倫今（19）日在中常會上宣布，國民黨中常會將轉型為「行動勝利中常會」，鎖定五個目前選情仍處膠著、或微幅領先縣市，主動出擊輔選拉抬，下週三首場行動勝利中常會將至基隆舉行，希望在選前發揮臨門一腳、對選情加分效果。

文傳會主委洪孟楷表示，未來的每週三將由朱立倫領軍，協同副主席、秘書長、黨務主管及中常委們共同前往選定的縣市開中常會拉抬，並且配合上午陪同市場拜票、街頭宣講、車隊遊行等不同行程，盼發揮臨門一腳的關鍵效力，讓國民黨提名的縣市長、議員候選人一舉過關，取得為人民服務的機會。

洪孟楷指出，行動勝利中常會首站從26日開始，將前往台灣頭-基隆市為謝國樑及黨籍議員拉抬聲勢。謝國樑過去是基隆優秀立法委員，學經歷完整，在對手接連爆出負面新聞及介入土地糾紛，目前謝國樑已微幅領先，更希望行動勝利中常會前往鎖定優勢，發揮關鍵勝選的氣勢。

洪孟楷說，接下來依序前往其他五五波或需要最後衝刺的縣市，化被動為主動，強調團結一心、站在同一陣線，用行動勝利中常會展現為你拚好日子的決心。據了解，六都之中，桃園、高雄也會安排「行動勝利中常會」。

