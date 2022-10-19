陳時中座車違規！警行車記錄器全消失　他曝照片：內湖分局長盯場

▲張禹宣爆料內湖分局長王炳睿與陳時中勘災。（圖／翻攝自Facebook／張禹宣）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中16日前往內湖康樂隧道勘災時，被媒體爆料其座車於內湖成功路5段闖紅燈，但現場員警僅「攔下勸導未開單」，被外界質疑「耍特權」。北市議員徐巧芯曾向內湖分局長王炳睿要求公開行車記錄器，卻因「當日沒特別儲存，資料已被覆蓋掉」遭到回絕。然而，媒體人張禹宣19日透露，「小員警之所以眼睜睜看著陳時中的車大違規，原來不是不敢開單，而是根本沒有打算開單，因為現場有內湖分局長王炳睿這個大官盯場。」

徐巧芯昨日指出，陳時中座車闖紅燈被攔下後曾與員警對話，但該名員警卻表示自己並未看到陳時中的車子闖紅燈，也沒開秘錄器。隨後，徐巧芯更傳簡訊給內湖分局局長王炳睿，要求他提供16日晚間盤查陳時中座車的警車行車紀錄器，但王卻回應，有關大湖派出所現場車輛行車紀錄器容量為32G，可錄製5至6小時，因當日沒特別儲存，故已經被覆蓋洗掉。

「這說法完全不攻自破，是個天大的謊言！」張禹宣19日指出，從陳時中競辦公布的照片中可見王炳睿身影，「請問一下，今天市民跑到救災現場作秀，為何需要內湖分局長像個小弟一樣陪同？顯然內湖分局長知情陳時中要來，雙方事前就已連繫接獲通知，全體員警上上下下肯定有被告知『陳時中要來』，所謂不知道是誰的車子根本是鬼扯蛋。」

張禹宣表示，基層員警之所以眼睜睜看著陳時中的車大違規，原來不是不敢開單，而是根本沒有打算開單，因為現場有「內湖分局長王炳睿」這個大官盯場；換言之，「陳時中不是耍官威，要求不知情的員警別開單，而是在局長眼皮子底下、全體員警都知情的狀況下耍特權，放任陳時中把馬路當自家賽車場。」

張禹宣進一步指出，從另一張照片中可見，現場至少有三組以上的員警在場，包括機車、巡邏車等，因此可以推測陳時中座車是在「警車團團包圍下公然違規」。他說，當時現場因為災情人車稀少，幾乎只有陳時中一輛民車闖入，「請問這種狀況下，怎麼可能都沒有人注意到陳時中闖紅燈，又剛好沒有任何鏡頭錄到他？還是說，其實是陪同他勘災作秀的長官王炳睿指示，要所有員警放任他違規，哪個比較合理？」

張禹宣強調，王炳睿跟民進黨關係有多密切，網路上隨便搜尋都有，甚至有網友爆料他與民進黨大老洪耀福、東堂勇哥、有天道盟背景的黃承國在「私廚餐廳喜相逢」共餐，痛批「王炳睿別再說謊了也別推給基層員警了，說清楚講明白。」

針對網友影射警方沒有開秘錄器、行車紀錄檔案被覆蓋，是因為內湖分局長與英系高層很好？陳時中今天下午出席「競選市長海外後援會成立大會」時回應，警察在執勤有他們一定的程序在，這沒有什麼問題，大家不用過度誇大，「我們一切都是以守法為重，任何有違法的地方，我們都會認錯，我們都會接受相關的罰單，我們也繳了」。

▲▼張禹宣指出，陳時中場勘時有眾多員警在場。（圖／翻攝自Facebook／張禹宣）

