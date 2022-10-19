快訊／遭網影射英系高層與警關係好　陳時中：一切以守法為重

▲陳時中今天出席後援會活動，現場近150名海外台商力挺。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中遭媒體踢爆座車為趕行程闖紅燈，以及違停在公車停靠站，但有網友在PTT發文影射，英系要角洪耀福、黃承國與內湖分局長王炳睿關係良好，還曾在「高檔私廚」喜相逢夜會。對此，陳時中19日下午受訪說，警察執勤有一定程序，大家不用過度誇大，「我們一切都是以守法為重，任何有違法的地方，我們都會認錯」。

陳時中遭爆料座車闖紅燈、違停在公車停靠站，昨天已經繳清罰單，但藍營今天繼續質疑警車的行車記錄器檔案被覆蓋，國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室也呼籲，陳應公布行車記錄器還原真相。

對此，陳時中今天下午出席競選市長海外後援會成立大會後受訪，媒體關注，網友影射警方沒有開秘錄器、行車記錄檔案被覆蓋，是因為內湖分局長與英系高層很好？陳時中回應，警察在執勤有他們一定的程序在，這沒有什麼問題，大家不用過度誇大，「我們一切都是以守法為重，任何有違法的地方，我們都會認錯，我們都會接受相關的罰單，我們也繳了」。

媒體詢問，陳時中上午被問及闖紅燈事件，說了8次「不知道」及「不清楚」現場狀況，現在是否有了解了？陳時中說，「我確實跟你們講，我不清楚，這種事情我沒辦法每一件事情都清楚，車上、車外有很多的事情在」；至於藍營喊話交出座車的行車記錄器，陳時中則說，「警察要叫我們調查，我們一切遵照警方指示辦理，這沒有問題，我們都配合」。