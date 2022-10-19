藍營抨擊西進大賺人民幣　鄭運鵬：人生經歷的一部分

▲針對藍營抨擊曾西進中國大賺人民幣卻還抹紅國民黨，鄭運鵬表示，這是人生經歷一部分，有公開資訊，可接受檢驗。（圖／鄭運鵬競總提供）

記者沈繼昌／桃園報導

對於藍營抨擊曾西進中國大賺人民幣，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（19）日表示，這是人生經歷的一部分，也有公開資訊，可以接受檢驗，這不涉及政黨意識型態，與張善政擔任反獨促統小黨的最高顧問，是不一樣的事情，也都有公開資訊，「我們公開被檢驗，身為候選人我們一切盡量透明。」

鄭運鵬今天在民進黨籍市議員候選人彭俊豪、徐景文、黃崇真與魏筠等人陪同下前往內壢傳統市場掃街拜票，還趕往內壢福海宮虔心祭拜。藍營昨天抨擊，鄭運鵬曾於2008年參加台北市立委選舉敗選後成立「鷗業新媒體」，西進中國市場大賺人民幣一事，要求提出說明。

鄭運鵬指出，「對手抨擊我曾西進中國部分，這是我人生經歷的一部分，也有公開資訊，可以接受檢驗，這個絕對沒問題。這不涉及政黨意識型態，跟張善政先生擔任反獨促統、要讓台灣被中國併吞小黨的最高顧問，這是不一樣事情，這都有公開資訊，我們被公開檢驗，身為市長候選人，我們一切盡量透明。」

此外，明天就是10月20日，張善政5736萬元研究案仍沒有下文，鄭運鵬認為，「張善政先生擔任計畫主持人的5736萬研究案，可惜過了兩個月之後，他答應公開完整說明，甚至是農委會應他們要求交報告、交說明的日期，到今天還剩一天，希望張善政先生能照著他自己的承諾，依照向農委會申請能準時提出，也希望他能公開再說明給全國國人與桃園市民朋友聽清楚。」

鄭運鵬強調，張善正先生如何回應這個5736萬論文裡有複製貼上、抄襲、有不加註出處來源，有對別人智慧財產權不尊重狀況，這些都要清楚說明。「如果說他沒有辦法公開完整清楚說明，未來他參選桃園市長，怎麼讓市民朋友相信他有管理的能力？他有不讓市府公開研究案不被詐欺、欺騙、賺easy money的能力？這些都是需要公開檢驗與公開說明的。」

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