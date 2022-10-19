宣揚習近平在閩17年政績　 福建：與台灣民眾緊密結合媽祖文化

▲▼二十大第二場代表團新聞發言人、黑龍江省委常委、副省長，省政府黨組副書記沈瑩；上海市委常委、宣傳部部長；江蘇省委常委、宣傳部部長張愛軍；浙江省委常委、宣傳部部長王綱；安徽省委常委、宣傳部部長郭強；福建省委常委、宣傳部部長張彥；江西省委常委、宣傳部部長莊兆林。 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

二十大新聞中心（18日）晚間7點30時舉行第二場集體採訪，由黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西代表團新聞發言人出席。各省賣力介紹過去五年施政成果以及展望未來。其中，福建代表團新聞發言人張彥多次提及，總書記習近平在福建執政的功績，「未來要將把朱子文化、閩南文化和媽祖文化，與廣大台灣民眾的文化追求緊密結合起來。」

今晚發記者會出席代表團新聞發言人有黑龍江省委常委、副省長，省政府黨組副書記沈瑩；上海市委常委、宣傳部部長；江蘇省委常委、宣傳部部長張愛軍；浙江省委常委、宣傳部部長王綱；安徽省委常委、宣傳部部長郭強；福建省委常委、宣傳部部長張彥；江西省委常委、宣傳部部長莊兆林。主題聚焦，介紹代表團學習討論二十大報告情況，並回答記者問答。

▲三坊七巷是福州市最為知名的景點，以人文文化背景深厚著名 。（圖／記者魏有德攝）

二十大召開期間，大陸各省代表團也要開會研討習近平二十大政治報告，從中尋找發展新契機，定調未來五年施政方向。除了「中國式現代化」是熱點，各省也緊抓習提出「推動綠色發展，促進人以自然和諧共生」，每場記者會大談推動生態環保、整治污染等議題。

有記者提問，「針對未來福建如何用好自身豐厚文化資源，進一步推動中華優秀傳統文化創新性發展和創造性轉化？」張彥首先提及習近平過去在福建政績，「十八大以來，我們認真傳承和弘揚習近平總書記關於文化建設的寶貴的傳統。」

他進一步介紹，習近平曾在福建執政17年，對於生態環境、古蹟保護等做出很多政策，比如三坊七巷「免拆金牌」是習極力保留下來，現在是福州知名觀光歷史地標。包括推動鼓浪嶼、三坊七巷、萬壽等遺址保護，大力支持朱子理學研究，保存八閩文脈。

▲二十大第二場代表團新聞發言人，福建省委常委、宣傳部部長張彥。（圖／記者任以芳攝）

談到兩岸「媽祖、閩南文化」有很深歷史淵源與傳承，張彥特地指出，「未來把朱子文化，閩南文化、媽祖文化這些特色文化跟台灣廣大同胞的文化緊密結合起來，共同推進中華文化的傳承和創新。」

最後，張彥大力推薦「福文化」，全大陸只有福建是帶有「福」字省份，省內有福州、福清、福鼎、福安，未來要繼續打造和維護福建歷史文化和生態保育等工作。據悉，福建現有四處世界遺產，大陸文化保護遺址名錄列入8項。