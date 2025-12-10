兩岸網友改到臉書交流？　國台辦：支持依法依規使用

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

內政部宣布封禁大陸APP「小紅書」1年，外界好奇兩岸網友未來會在哪裡進行交流。對於媒體詢問大陸方面是否考慮開放一般民眾使用臉書，大陸國台辦今（10）日表示，封禁小紅書完全是「別有用心的政治操弄」，大陸支持在「依法依規」的情況下使用各類社交平台。

在台灣限制小紅書使用之後，台灣民眾可能要用VPN或修改網路設定才能繼續使用。在大陸國台辦今日例行記者會上，有台灣媒體詢問，大陸網友也需要翻牆才能使用Google、臉書和YouTube等，國台辦如何看待大陸網友未來是否使用臉書等平台跟台灣網友進行交流？

國台辦發言人陳斌華表示，民進黨當局出於一黨之私，蓄意封禁小紅書，粗暴剝奪台灣民眾特別是青年的知情權和使用社交平台的自由，嚴重損害島內（指台灣）以小紅書謀生獲利民眾的生計，已經引發台灣民眾特別是青年的強烈不滿和反對。

他並稱，大陸歡迎廣大台灣同胞共享大陸互聯網發展機遇，樂見兩岸網友增進相互了解和彼此的情誼。

另有台灣媒體詢問，台灣政府表示，海基會去函小紅書公司但未獲回應，海協會是否會協助大陸企業與台灣方面進行溝通？此外，大陸一般民眾也需要翻牆才能使用臉書、X平台，許多大陸機構開始在臉書等平台設立帳號，大陸方面有考慮開放一般民眾使用臉書嗎？

陳斌華對此回應稱，眾所周知，由於民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的九二共識，海協會與海基會的對話溝通機制早已停擺，民進黨當局肆意妄為，封禁小紅書已經遭到了島內輿論撻伐和民眾強烈反對。

陳斌華續指，民進黨當局封禁小紅書所用的理由在島內根本難以服眾，民進黨當局的做法遭到了島內各界的強烈反對，媒體和各界人士紛紛指出其粗暴行徑刻意針對大陸社交平台，完全是別有用心的政治操弄，「我們支持在依法依規的情況下使用各類社交平台」，大陸也會始終堅持以人民為中心，依法嚴厲打擊電信網路詐騙等各類違法犯罪活動，積極維護兩岸同胞生命財產安全和合法權益。