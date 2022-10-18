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再當選二十大「台灣省籍代表」　盧麗安：愛大陸與愛台灣不衝突

▲▼中共十九大,人大代表,台灣團代表,台灣人,盧麗安人大。（圖／記者宋良義攝）

▲盧麗安。（圖／記者宋良義攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

在2017年中共十九大引發爭議的上海台聯會長盧麗安，今年再度當選二十大「台灣省籍代表」，她受訪時表示，「我愛台灣，也愛大陸，就像愛自己的爸爸媽媽，不需要二選一。」

據《中國新聞網》今（18）日報導，盧麗安受訪時表示，台灣許多年輕人自詡「小確幸」，但這是「把頭埋在沙堆裡」的鴕鳥心態；民進黨當局不斷操弄「去中國化」議題，更是自欺欺人，完全不顧台灣青年發展，尤其是打壓提供大陸高校資訊的渠道、阻撓學子「登陸」讀書，讓本應探索更開闊世界的學生，失去了與大陸同齡人交流的機會。

盧麗安指出，台灣青年最需要的，是一個能幫助他們開拓視野、開發工作機遇、開創生命豐富度的環境；他們需要能激發自身潛力的成長環境，需要找回被扭曲、忽視的中國人身份認同，需要認識到「愛大陸」與「愛台灣」不衝突。

盧麗安以5根手指「各有長短」形容兩岸差異，強調重點在於如何求同存異，並在異同之中找到良性溝通的方式，差異容易被看見，即便分隔數十載，但同根同源的兩岸仍是同遠大於異。

她表示，兩岸民眾對美好生活的嚮往是相同的，一些勢力有意誇大的所謂「兩岸差異」，不能阻礙兩岸走親走近融合發展、祖國實現完全統一。

盧麗安提出建議，已扎根大陸的台灣青年，要讓更多台灣年輕人看到大陸廣闊的發展空間，寫好融合發展這篇大文章，「這是我們義不容辭的責任。」

▲▼上海市台聯會長、中共十九大代表盧麗安。（圖／記者陳政錄攝）

▲盧麗安出生於高雄。（圖／ETtoday資料照）

盧麗安在高雄出生，從小在南部生活，自台灣政治大學畢業後負笈歐洲，1997年在英國取得博士學位後來到大陸定居，時間達25年。盧麗安是一名外國語言文學學者，並在台胞團體任職。

5年前召開中共十九大時，盧麗安是唯一一位在台灣土生土長的中共黨代表，引發兩岸高度關注，爾後遭到陸委會撤銷台灣籍。

對此，國台辦發言人馬曉光曾回應，不論台灣方面採取什麼措施，都無損她愛家鄉和祖國的情懷，「無論盧麗安在台灣是否有戶籍，大陸和台灣都是她的家。」

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