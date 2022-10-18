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破除雄安新區「降級說」　河北貫徹習指示：中國式現代化推進建設

▲▼雄安,雄安新區。（圖／CFP）

▲破除降級說！河北代表團：以中國式現代化推進建設雄安新區。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

二十大新聞中心（18日）下午15時舉行第一場集體採訪，由北京、天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林代表團新聞發言人出席。曾被大陸官方定性「千年大計、國家大事」的雄安新區近年熱度降低，這次二十大報告中特地強調推進雄安新區高質量、高規格建設。對此，河特地北省委副書記、秘書長廉毅敏指出，未來將以「中國式現代化」來推進雄安新區的建設，並且重申這是「習近平同志為核心的黨中央作出的重大歷史性戰略決策。」破除外界降級之說。

▲▼ 二十大新聞中心（18日）下午15時舉行第一場集體採訪，代表團新聞發言人有北京市委常委、秘書長趙磊；天津市委副書記金湘軍；河北省委副書記、秘書長廉毅敏；山西省委常委、常務副省長張吉福；內蒙古自治區黨委常委黃志強、自治區常務副主席；遼寧省委副書記、大連市委書記胡玉亭；吉林省委副書記劉偉。主題聚焦，介紹代表團學習討論二十大報告情況，並回答記者問答。。（圖／記者任以芳攝）

▲二十大第一場代表團記者會，河北雄安新區受關注（圖／記者任以芳攝）

今日出席的代表團新聞發言人有北京市委常委、秘書長趙磊；天津市委副書記金湘軍；河北省委副書記、秘書長廉毅敏；山西省委常委、常務副省長張吉福；內蒙古自治區黨委常委黃志強、自治區常務副主席；遼寧省委副書記、大連市委書記胡玉亭；吉林省委副書記劉偉。主題聚焦，介紹代表團學習討論二十大報告情況，並回答記者問答。

五年前，雄安新區被官方定性為「千年大計、國家大事」，地理優勢來看，從北京西站乘高鐵出發近一小時能抵達雄安新區雄安站。因此，雄安落腳點是解決南北經濟差距、實現京津冀地區的協調發展，實質性分散北京人口。

但近年「雄安新區」熱度不但降低，《河北雄安新區條例》（以下稱《條例》）正式實施後，引發諸多「雄安新區降級」猜測。另外，「中央交首付，河北付尾款」等一系列說法，引發市場關注。還有專家判斷，可能水資源不足、地形過低等客觀因素，制約著雄安新區的大規模開發建設。

▲▼ 二十大新聞中心（18日）下午15時舉行第一場集體採訪，代表團新聞發言人有北京市委常委、秘書長趙磊；天津市委副書記金湘軍；河北省委副書記、秘書長廉毅敏；山西省委常委、常務副省長張吉福；內蒙古自治區黨委常委黃志強、自治區常務副主席；遼寧省委副書記、大連市委書記胡玉亭；吉林省委副書記劉偉。主題聚焦，介紹代表團學習討論二十大報告情況，並回答記者問答。。（圖／記者任以芳攝）

 ▲河北省委副書記、秘書長廉毅敏。（圖／記者任以芳攝）

河北省委副書記、秘書長廉毅敏回答時重申，「河北雄安新區規劃建設，是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大歷史性戰略決策。河北堅決貫徹指示，黨中央決策，以大歷史觀辦好這件千年大計，國家大事。」

針對未來雄安新區發展佈局，廉毅敏提出三個維度。第一，堅持規劃理論的質量定義，完成1+4+26的規劃體系，確保把每一寸土地規劃清清楚楚，現在重點縣區和重點工程的推進非常順利，累計已經完成投資4,600億（單位：人民幣）雄安高鐵站，京雄高速等已經建成通車。

第二，承接北京非首都功能首批疏解的高校、醫院、央企全部有序推進。中國中化、中國新網和中國華能央企總部已經啓動建設。北京援建三項醫院、三個學校進行檢查。

第三生態環保，加快恢復「白洋淀華北制勝」，一起推進湖水清淤、治污、防洪、排澇，划定鳥類棲息地。現在前段時間有一個網紅鴨子叫青銅錢鴨，是極其危重，大家可以查到，他現在已經在雄安繁育，整個澱區的水質穩定保持在三級以上，所以雄安的建設會按照黨中央的決策部署，規劃引領，穩扎穩打。

▲▼ 2019年1月16日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在河北雄安新區考察調研。這是習近平在雄安新區規劃展示中心，聽取雄安新區總體規劃、政策體系及建設情況介紹。 。（圖／翻攝 新華社）

▲ 中共中央總書記習近平在河北雄安新區考察調研。（圖／翻攝 新華社）

最後廉毅敏總結，「黨的二十大報告對高標準、高質量建設雄安新區提出明確要求，下一步會抓住這個歷史機遇，以『中國式現代化』來推進雄安新區的建設，聚焦雄安質量。」

從廉毅敏上述回應可看出，大陸官方刻意破除外界「降級說」的疑慮。畢竟「雄安新區」是習近平過去十年任內極為重視的超級城市規劃案，已投入上千億人民幣資金。過去幾年大陸官媒多次報導，《條例》明確說明雄安新區行使國家和省賦予的省級經濟社會管理許可權，體現雄安新區的特殊性。

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