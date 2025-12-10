鄭習會要「三張門票」？　國台辦嗆虛假報導、無中生有

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

外傳「鄭習會」農曆年前後可能舉行，而北京對此提出「三張門票」前提。大陸國台辦駁斥稱是「無中生有、憑空捏造」，並點名自由時報「以虛假報導見長，相信大家已見慣不怪」。

媒體報導稱，對於國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平農曆年前後的「鄭習會」，北京提出「三張門票」做為前提，國民黨並計畫刪除黨章第二條的「反對共產主義」。鄭麗文怒斥「一天到晚一直編故事」，可見民進黨多緊張、多害怕，但對付不了她的，因為綠營論述漏洞百出。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（10）日於例行記者會上表示，「自由時報向來以虛假報導見長，相信大家已見慣不怪，相關報導純屬無中生有、憑空捏造」。

陳斌華續指，民進黨和有關綠媒惡意炒作、造謠生事，目的是抹黑破壞兩岸正常交流交往、打壓政治異己，撈取選票和政治利益，司馬昭之心路人皆知。

陳斌華最後表示，大陸願在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上，與中國國民黨和島內（指台灣）各政治團體有識之士加強交流往來，鞏固增進政治互信，保持聯繫互動，順應兩岸同胞願望，共同推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞，攜手致力民族復興。