　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸強調「雷達照射」很正常　反問日本：戰鬥機為什麼要出現？

▲▼日本防衛省統合幕僚監部4月4日發布照片，中國遼寧號航母穿越宮古海峽前往太平洋。（圖／路透）

▲解放軍航母遼寧艦。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍戰機「雷達照射」日本自衛隊戰機的事件持續發酵，中國大陸外交部發言人郭嘉昆9日在記者會上建議日媒記者反問日方，「自衛隊戰鬥機為什麼要出現在相關區域、製造這場本不應該發生的危險事件？是不是在刻意滋擾中方正常演訓活動，製造緊張事態？」

郭嘉昆在回應日媒《朝日新闻》記者的提問時表示，中方已就該問題闡明瞭嚴正的立場，事實真相十分清楚，中方在有關海空域開展演訓活動，符合國際法和國際慣例，相關的操作專業規範、無可非議。

▼大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

郭嘉昆指出，「艦載機在飛行訓練時開啓搜索雷達，是各國通常做法，也是確保飛行安全的正常操作。」

郭嘉昆還建議日媒記者回去問日方，「日本自衛隊戰鬥機為什麼要出現在相關區域、製造這場本不應該發生的危險事件？是不是在刻意滋擾中方正常演訓活動，製造緊張事態？」

對於日本面對二戰的態度，郭嘉昆提到，戰爭罪行無法抹去，侵略歷史不容翻案，對日本右翼勢力的挑釁言行任何姑息縱容，只會讓軍國主義幽靈復活，把亞洲人民再次置於危險境地，「各國有責任也有義務攜起手來阻擊任何復辟軍國主義法西斯的圖謀，共同維護二戰勝利成果，共同捍衛戰後國際秩序，共同確保世界和平穩定。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「獎項給錯人」大出包！劉詩詩白鹿粉絲氣炸　愛奇藝道歉了
幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理
快訊／回應立委自肥條款　韓國瑜：任何修法都不該侵害國會助理權
獨／詐騙小咖變殺手！楊云豪成魔之路曝
李芷婷認愛新男友！　動念結婚
獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

隊友談和「全紅嬋與陳芋汐」友誼　她嘆：天才生在同時代就是悲劇

陸強調「雷達照射」很正常　反問日本：戰鬥機為什麼要出現？

湖北公布首個「省級社會科學AI模型」　聲稱「突破AI幻覺難題」

香港16歲少女涉嫌「製毒」被逮　檢獲毒品總市值約125萬港元

外賣平台宣傳騎手「送單享受風景」　遭酸「何不食肉糜」悄悄下架

糖尿病已非老年人專屬！中國疾管中心曝：「這年紀」是控糖警戒線

吵架怒賣老公送的卡地亞　人妻「氣消超後悔」狂盧原價贖回

多地補貼退場　中國2026年車市成長有壓力

解放軍報：日方急炒作雷達照射　為轉移高市涉台言論後果

陸「最美高冷隨扈」又爆紅！　出身武術世家還曾待過「少林寺」

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

隊友談和「全紅嬋與陳芋汐」友誼　她嘆：天才生在同時代就是悲劇

陸強調「雷達照射」很正常　反問日本：戰鬥機為什麼要出現？

湖北公布首個「省級社會科學AI模型」　聲稱「突破AI幻覺難題」

香港16歲少女涉嫌「製毒」被逮　檢獲毒品總市值約125萬港元

外賣平台宣傳騎手「送單享受風景」　遭酸「何不食肉糜」悄悄下架

糖尿病已非老年人專屬！中國疾管中心曝：「這年紀」是控糖警戒線

吵架怒賣老公送的卡地亞　人妻「氣消超後悔」狂盧原價贖回

多地補貼退場　中國2026年車市成長有壓力

解放軍報：日方急炒作雷達照射　為轉移高市涉台言論後果

陸「最美高冷隨扈」又爆紅！　出身武術世家還曾待過「少林寺」

IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列　怪獸收納椅、長頸鹿燈讓家好療癒

51歲玉女阮丹青「驚人狀態」曝光！　自爆遠距15年：求婚被拒絕

毛巾小鎮虎尾的節慶大秀　巾彩耕地藝術節登場

快訊／台南男魚塭作業跌3米深水池！哥目擊求援...命危搶救中

大咖韓星「曾合作趙震雄」親揭私下關係　來台拍戲現身西門町！

134萬輛機車族注意　未保強制險可處3千元罰鍰、註銷牌照

雲林夜光天使點燈14年　弱勢生寒夜裡的一碗熱食不間斷

薪資壓力升高　釀酒人送走守護神梅吉爾？美媒曝洋基、大都會詢價

隊友談和「全紅嬋與陳芋汐」友誼　她嘆：天才生在同時代就是悲劇

毒品氾濫！新北警抓毒駕查獲喪屍煙彈　再逮通緝犯唾液快篩陽

一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～

大陸熱門新聞

王毅稱台灣地位已被「七重鎖定」：自古以來就是中國領土

女只吃雞胸肉+花椰菜　半年後「胰臟大面積壞死」

「電磁炮能擊沉中國航母」　陸學者酸：1根小火柴

解放軍「罕見」公開潛艇集群與導彈垂直下殺

影／劉宇寧「偷藏零食」網笑問有多餓？

陸新版歷史教材朱元璋「鞋拔子臉」換了 網熱議：究竟長什麼樣？

陸「最美高冷隨扈」又爆紅！身世曝光

泡泡瑪特已跌41%　報告：Labubu溢價消退

老闆倒貼也請不走「超黏租客」

陸千萬網紅「藍戰非」自爆在南非被綁架 綁匪採精液欲造性侵案阻報警

習近平主持黨外人士座談會

47年前老版人民幣「1元女孩」是她

20歲女靠「偷包裹維生」　警方開門嚇傻

51歲豬仔因「不會打字」救回一命

更多熱門

相關新聞

共機雷達照射日F-15！日退將：菜鳥的危險行動

共機雷達照射日F-15！日退將：菜鳥的危險行動

日本防衛大臣小泉進次郎於7日凌晨緊急對外證實，中國航母遼寧號艦載機J-15戰鬥機6日下午在沖繩本島東南方公海上空，對執行緊急升空任務的日本航空自衛隊F-15戰機實施雷達照射，此舉立即引發東京當局強烈抗議。而日本前航空幕僚長杉山良行則嚴正警告，中國此舉恐踩紅線。

日媒追問陸外交部「雷達照射」目的？

日媒追問陸外交部「雷達照射」目的？

陸外交部：不接受日方所謂交涉

陸外交部：不接受日方所謂交涉

痛批日方惡意跟監滋擾遼寧艦　陸國防部：賊喊捉賊

痛批日方惡意跟監滋擾遼寧艦　陸國防部：賊喊捉賊

第3種六代機疑亮相　陸官媒:美媒矇了

第3種六代機疑亮相　陸官媒:美媒矇了

關鍵字：

雷達照射戰鬥機

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面