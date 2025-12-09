陸強調「雷達照射」很正常　反問日本：戰鬥機為什麼要出現？

▲解放軍航母遼寧艦。（圖／路透）



解放軍戰機「雷達照射」日本自衛隊戰機的事件持續發酵，中國大陸外交部發言人郭嘉昆9日在記者會上建議日媒記者反問日方，「自衛隊戰鬥機為什麼要出現在相關區域、製造這場本不應該發生的危險事件？是不是在刻意滋擾中方正常演訓活動，製造緊張事態？」

郭嘉昆在回應日媒《朝日新闻》記者的提問時表示，中方已就該問題闡明瞭嚴正的立場，事實真相十分清楚，中方在有關海空域開展演訓活動，符合國際法和國際慣例，相關的操作專業規範、無可非議。

郭嘉昆指出，「艦載機在飛行訓練時開啓搜索雷達，是各國通常做法，也是確保飛行安全的正常操作。」

郭嘉昆還建議日媒記者回去問日方，「日本自衛隊戰鬥機為什麼要出現在相關區域、製造這場本不應該發生的危險事件？是不是在刻意滋擾中方正常演訓活動，製造緊張事態？」

對於日本面對二戰的態度，郭嘉昆提到，戰爭罪行無法抹去，侵略歷史不容翻案，對日本右翼勢力的挑釁言行任何姑息縱容，只會讓軍國主義幽靈復活，把亞洲人民再次置於危險境地，「各國有責任也有義務攜起手來阻擊任何復辟軍國主義法西斯的圖謀，共同維護二戰勝利成果，共同捍衛戰後國際秩序，共同確保世界和平穩定。」