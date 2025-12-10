　
大陸 大陸焦點 特派現場

小紅書被封　國台辦嗆民進黨已成「民禁擋」

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華。20251210（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

內政部宣布封禁大陸APP「小紅書」1年，大陸國台辦今（10）日批評此舉名為「反詐」，實為「反民主」，從封鎖大陸購物平台、影音平台，再到封禁大陸社交平台，民進黨已經成了名副其實和老百姓作對的「民禁擋」。

大陸國台辦發言人陳斌華今日於例行記者會上表示，「這讓我不禁想到《左傳·桓公十年》的名句『匹夫無罪，懷璧其罪』」。他說，眾所周知，小紅書是定位為「生活興趣社區」的社交平台，以豐富多元的生活化內容、貼近青年興趣的社區氛圍、便捷的互動方式，深受台灣民眾特別是青年的喜歡。

陳斌華續指，台灣民眾藉由小紅書了解大陸真實情況，與大陸用戶親切、友善互動，這讓民進黨當局刻意製造的「信息繭房」和對大陸的污蔑抹黑塌了房、破了功，因此民進黨當局如芒在背，惱羞成怒。其封禁理由中的所謂「資安」，暴露的是他們內心的恐懼和「不安」。

對於封禁理由是「反詐」，陳斌華表示，臉書在島內（指台灣）去年涉詐近6萬件，今年也已超過3萬件，遠超民進黨當局所指控的小紅書涉案數量，因此，民進黨當局名為「反詐」，實為「反民主」，其蠻橫行徑踐踏民主，妨害自由，粗暴剝奪台灣民眾特別是青年的知情權和使用社交平台的自由，嚴重損害島內以小紅書謀生獲利的民眾的生計。

陳斌華強調，從封鎖大陸購物平台、影音平台，再到封禁大陸社交平台，民進黨已經成了名副其實和老百姓作對的「民禁擋」，凡是台灣民眾常用的就非禁不可，凡是台灣青年愛用的就非擋不可。

他最後批評，多行不義必自斃，民進黨當局恣意妄為，必將自食惡果，其倒行逆施阻擋不了台灣民眾特別是青年了解大陸、與大陸同胞相交相知的民意潮流。

▼小紅書。（圖／路透）

▲▼小紅書。（圖／路透）

12/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

前總統蔡英文7日表示，發展綠能是跨越黨派共識，但發展光電過程，發生涉貪個案，自己認為應該不分藍綠、強力肅貪，自己不能容忍藉綠能發展從事不法牟利行為，對此，前立委邱毅今（10日）直言，賴清德想挽救缺電的燃眉之急，但在蔡英文眼中，就是公然給她的非核家園踩煞車，蔡英文現在終於正式出手逼宮賴清德，看來對2028年回鍋是有興趣的，至少可能先推出陳其邁搶下行政院，全力支持台南陳亭妃，高雄邱議瑩，已聞到政治殺戮濃濃的血腥味。

禁小紅書遭批雙標　劉世芳「全球趨勢」：澳洲16歲以下全禁社群

封小紅書　打詐中心將邀臉書LINE檢討

王毅嗆「台灣已被七重鎖定」　綠委回擊：法理錯置、主體混淆

中央、嘉市、竹市都普發現金　綠點9縣市長：議會提案了要不要發？

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

