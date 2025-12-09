　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸官媒秀錄音「演訓曾通報日艦」　嗆雷射照射指控是「自導自演」

▲▼日本防衛省統合幕僚監部4月4日發布照片，中國遼寧號航母穿越宮古海峽前往太平洋。（圖／路透）

▲大陸航母遼寧艦。（圖／路透）

記者陳冠宇／北京報導

大陸遼寧艦航母編隊6日在宮古海峽以東海域展開遠海訓練，日本防衛省指控陸方殲-15戰機在沖繩本島東南公海空域，兩度以雷達照射日本航空自衛隊F-15戰鬥機。在大陸官方連番回批之後，官媒也加入行列，發布一段錄音檔稱日艦曾收到中方航母編隊現場通報，「實證日本有意滋擾中方訓練」。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」今（9）日晚間發布一段影片，開頭就批評日本「炒作所謂雷達照射問題」，對於真相究竟如何，影片聲稱要「上證據」。影片指，12月6日，大陸遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域展開遠海訓練，事先公布了訓練海空域，並在訓練前多次向附近海域日艦現場通報，日艦已回覆收到。

根據玉淵譚天公佈一段6日下午2點10分的錄音檔，中共海軍101艦先後以中英文對日本海上自衛隊116艦通報，「我編隊將按計劃組織艦載機飛行訓練，over」，日方隨後以英文回覆稱「中國101艦，這裡是日本116艦，我已收到你的訊息」。

玉淵譚天接著稱，訓練開始不久後，「日方惡意抵近滋擾、衝闖中方劃設公佈的演訓區」，且日本戰機航線與中方戰機航線最近距離不到50公里。影片稱，世界各國主力戰鬥機機載雷達對空探測距離都在50公里以上，日方進入中方演訓區域，即自動進入雷達搜索範圍，可感知到雷達搜索信號。

▲▼「玉淵譚天」發布錄音檔。（圖／翻攝玉淵譚天）

▲玉淵譚天發布錄音檔稱，中方演訓曾通報日艦。（圖／翻攝玉淵譚天）

玉淵譚天引述中方有關人士聲稱，中方飛機也同樣感知到日機機載雷達信號，「但中方始終保持理性克制，充分體現維護海空安全的負責任態度」。

秀完錄音檔之後，玉淵譚天批評7日凌晨日本防衛大臣小泉進次郎召開臨時記者會「開始自導自演，炒作所謂雷達照射問題，顛倒黑白、嫁禍於人，渲染緊張局勢，誤導國際社會」。

事件發生之後，中共海軍、大陸國防部、大陸駐日本大使館、大陸外交部接連發聲。其中，中共海軍發言人批評，日方有關炒作與事實完全不符，嚴正要求日方立即停止污衊抹黑，嚴格約束一線行動。大陸駐日本大使館批評，日本對外發布與事實完全不符的訊息，炒作誤導輿論，有關做法極其不負責任。

▼玉淵譚天稱，日方抵近中方戰機航線不到50公里處。（圖／翻攝玉淵譚天）

▲▼「玉淵譚天」發布錄音檔。（圖／翻攝玉淵譚天）

12/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

板橋重慶路餐廳凌晨突氣爆　現場整層炸爛3女1男送醫

解放軍報：日炒作雷達照射　轉移高市涉台言論

解放軍報：日炒作雷達照射　轉移高市涉台言論

日本防衛省7日凌晨召開記者會，控解放軍遼寧艦上的戰機6日兩度對日本自衛隊的戰機進行「雷達照射」。對此，中共中央軍委機關報《解放軍報》9日刊文指出，日方急於炒作「雷達照射」，是在為日本首相高市早苗涉台錯誤言論造成的系列嚴重後果轉移視線。

日中「防衛熱線」形同虛設　北京根本沒接

「電磁炮能擊沉中國航母」　陸學者酸：1根小火柴

日媒追問陸外交部「雷達照射」目的？

高志凱：美國不願當日本「炮灰」

關鍵字：

中日關係遼寧艦宮古海峽沖繩

