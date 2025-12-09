陸官媒秀錄音「演訓曾通報日艦」　嗆雷射照射指控是「自導自演」

▲大陸航母遼寧艦。（圖／路透）

記者陳冠宇／北京報導

大陸遼寧艦航母編隊6日在宮古海峽以東海域展開遠海訓練，日本防衛省指控陸方殲-15戰機在沖繩本島東南公海空域，兩度以雷達照射日本航空自衛隊F-15戰鬥機。在大陸官方連番回批之後，官媒也加入行列，發布一段錄音檔稱日艦曾收到中方航母編隊現場通報，「實證日本有意滋擾中方訓練」。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」今（9）日晚間發布一段影片，開頭就批評日本「炒作所謂雷達照射問題」，對於真相究竟如何，影片聲稱要「上證據」。影片指，12月6日，大陸遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域展開遠海訓練，事先公布了訓練海空域，並在訓練前多次向附近海域日艦現場通報，日艦已回覆收到。

根據玉淵譚天公佈一段6日下午2點10分的錄音檔，中共海軍101艦先後以中英文對日本海上自衛隊116艦通報，「我編隊將按計劃組織艦載機飛行訓練，over」，日方隨後以英文回覆稱「中國101艦，這裡是日本116艦，我已收到你的訊息」。

玉淵譚天接著稱，訓練開始不久後，「日方惡意抵近滋擾、衝闖中方劃設公佈的演訓區」，且日本戰機航線與中方戰機航線最近距離不到50公里。影片稱，世界各國主力戰鬥機機載雷達對空探測距離都在50公里以上，日方進入中方演訓區域，即自動進入雷達搜索範圍，可感知到雷達搜索信號。

▲玉淵譚天發布錄音檔稱，中方演訓曾通報日艦。（圖／翻攝玉淵譚天）

玉淵譚天引述中方有關人士聲稱，中方飛機也同樣感知到日機機載雷達信號，「但中方始終保持理性克制，充分體現維護海空安全的負責任態度」。

秀完錄音檔之後，玉淵譚天批評7日凌晨日本防衛大臣小泉進次郎召開臨時記者會「開始自導自演，炒作所謂雷達照射問題，顛倒黑白、嫁禍於人，渲染緊張局勢，誤導國際社會」。

事件發生之後，中共海軍、大陸國防部、大陸駐日本大使館、大陸外交部接連發聲。其中，中共海軍發言人批評，日方有關炒作與事實完全不符，嚴正要求日方立即停止污衊抹黑，嚴格約束一線行動。大陸駐日本大使館批評，日本對外發布與事實完全不符的訊息，炒作誤導輿論，有關做法極其不負責任。

▼玉淵譚天稱，日方抵近中方戰機航線不到50公里處。（圖／翻攝玉淵譚天）