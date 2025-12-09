　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

女網紅只吃雞胸肉+花椰菜　減肥半年「胰臟大面積壞死」

▲▼正妹,大餐,相親,閨蜜,低胸,穿搭,背心,約會,女友。（圖／記者周亭瑋攝）

▲女網紅追求速效減肥，半年只吃雞胸肉、花椰菜，確診急性重症胰臟炎。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者柯沛辰／綜合報導

中國一名25歲女網紅為了達到「速瘦」效果，每天只吃水煮雞胸肉、花椰菜，幾乎不攝取碳水和油脂，維持長達半年之久，不料近日因劇烈腹痛送醫，才發現胰臟已有大面積壞死，險些喪命。

綜合陸媒報導，女網紅為了流量和纖瘦身材，半年裡只吃水煮雞胸肉、花椰菜，偶爾加塊馬鈴薯，幾乎戒掉碳水和油脂。起初體重掉得快，粉絲都誇她是「自律女神」，即便臉色黯沉、沒力氣，她也沒放在心上。

直到有一天，女網紅深夜腹部劇痛，被送往西安市人民醫院，才發現確診急性重症胰臟炎，胰臟大面積壞死，血清澱粉酶飆到超標十倍。

醫師指出，胰臟分泌胰液需要適度的飲食刺激，長期極端低脂或過度節食，可能干擾消化系統的正常運作，增加胰臟負擔。一旦胰蛋白酶原在胰臟內過早被活化，就可能造成胰臟自我消化，引發急性胰臟炎，嚴重時恐危及生命。

醫師提醒，過度清淡或極端節食方式看似健康，實則可能打亂消化液的分泌節律。健康減重的核心在於創造熱量缺口並維持穩定代謝，而非「吃得越少越好」。每餐吃到不餓但還能再吃幾口的程度即可，才是較安全、也更能長期維持的方式。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾放話「輸台灣就改練投手」　辰己涼介宣告FA行情暴跌
早餐太清淡傷身！　醫示警「4危害」：恐長結石、血糖飆
秦嵐、魏大勛爆分手！尖叫之夜零互動…「男人不重要」發言掀議論
張員瑛穿裙被叫蹲第一排！李俊昊「霸氣出手救美」　影片瘋傳狂圈
瘋傳巴黎世家推出「披麻戴孝」頭巾　真正設計師曝光
青森強震釀30傷！　高市早苗：保持「搖晃就避難」警覺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女網紅只吃雞胸肉+花椰菜　減肥半年「胰臟大面積壞死」

習近平主持黨外人士座談會　統籌好國內經濟工作和國際經貿鬥爭

20歲女靠「偷包裹維生」　警方開門嚇傻：她還正在寄鍋子回老家

失蹤11年！馬航MH370新進展　北京法院一審判每案賠償逾290萬元

陸商務部與德、歐汽協「雲端對話」　共識：電動車反補貼案要解決

「不會打字」救回一命？　51歲陸男被綁至電詐園區後遭轉賣

「電磁炮能擊沉中國航母」　陸學者酸是「1根小火柴」會送日艦下海

陸官方重申台灣問題是中美紅線　奉勸日別玩火：老實撤回高市謬論

日媒問雷達照射目的？ 　陸外交部：惡人先告狀、嫁禍於人

賺多還想逃！陸1818名明星網紅遭稅局「敲門」　67億稅款已回收

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

女網紅只吃雞胸肉+花椰菜　減肥半年「胰臟大面積壞死」

習近平主持黨外人士座談會　統籌好國內經濟工作和國際經貿鬥爭

20歲女靠「偷包裹維生」　警方開門嚇傻：她還正在寄鍋子回老家

失蹤11年！馬航MH370新進展　北京法院一審判每案賠償逾290萬元

陸商務部與德、歐汽協「雲端對話」　共識：電動車反補貼案要解決

「不會打字」救回一命？　51歲陸男被綁至電詐園區後遭轉賣

「電磁炮能擊沉中國航母」　陸學者酸是「1根小火柴」會送日艦下海

陸官方重申台灣問題是中美紅線　奉勸日別玩火：老實撤回高市謬論

日媒問雷達照射目的？ 　陸外交部：惡人先告狀、嫁禍於人

賺多還想逃！陸1818名明星網紅遭稅局「敲門」　67億稅款已回收

恐怖跟騷如影隨形嚇壞曹雅雯　新加坡女狂粉衝高雄落網遭收押

屏東80歲阿北騎單車跌倒受傷　內埔警消聯手救護

鄭文燦貪污案今再度開庭　爆違法監聽疑雲！檢辯將再激辯

民生輝溫體牛肉鍋每月虧50萬　11月底轉型改賣麻辣鍋

《哪吒2》全球票房第一「金球獎0入圍」　陸網怒批：太委屈了！

日本青森外海7.6地震　我國觀光署：暫無旅行團受影響

買房更難了！房貸成數創22季新低　平均利率衝上2.44%

曾放話「輸台灣就改練投手」　辰己涼介宣告FA行情暴跌

垃圾車突冒煙起火！清潔隊員見燒焦塑膠袋　打開發現破百支打火機

台積電漲5元重回1500　台股漲86點逼近28400

【還敢騎！？】下一秒爆胎現世報超即時OAO

大陸熱門新聞

解放軍「罕見」公開潛艇集群與導彈垂直下殺

女只吃雞胸肉+花椰菜　半年後「胰臟大面積壞死」

「電磁炮能擊沉中國航母」　陸學者酸：1根小火柴

習近平主持黨外人士座談會

51歲豬仔因「不會打字」救回一命

老闆倒貼也請不走「超黏租客」

20歲女靠「偷包裹維生」　警方開門嚇傻

47年前老版人民幣「1元女孩」是她

陸1818名明星網紅遭稅局「敲門」

失蹤11年！馬航MH370賠償案新進展　

周星馳《鹿鼎記》重映首日票房僅18萬

帥炸尖叫之夜！劉宇寧《書卷一夢》熱度值破7億

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

車廂打翻奶茶！陸女用圍巾擦乾

更多熱門

相關新聞

減脂也能喝湯！8款不踩雷湯品

減脂也能喝湯！8款不踩雷湯品

不少人一開始進入減脂模式，最先被列入拒吃名單的，往往就是「湯」。外食族常擔心一喝湯就踩雷，害怕高油、高鈉讓一整天的努力前功盡棄。營養師珊珊在粉專「愛健康營養師珊珊」提醒，其實湯品並不是減脂的天敵，只要聰明挑選，反而能補到蔬菜或蛋白質、增加飽足感，是外食族的得力助手。

瘦瘦針失效！38歲闆娘打完狂吐「還胖2kg」

瘦瘦針失效！38歲闆娘打完狂吐「還胖2kg」

狂剷60公斤！她公開「快樂減肥」秘訣：不用餓肚子

狂剷60公斤！她公開「快樂減肥」秘訣：不用餓肚子

營養師教你「5種好澱粉」助減重更有效

營養師教你「5種好澱粉」助減重更有效

林智妍曾甩肉8公斤菜單公開

林智妍曾甩肉8公斤菜單公開

關鍵字：

胰臟雞胸肉花椰菜減肥減脂

讀者迴響

熱門新聞

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

青森7.6強震第一視角！台旅客房內狂搖60秒

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝

青森7.5強震！男熟睡嚇「被往上猛推一把」　居民揭恐怖地鳴景象

不是吃太鹹！醫警告「傷腎3殺手」：腎臟每天老1歲

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

瘋傳巴黎世家「披麻戴孝」頭巾　真正設計師曝光

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面