女網紅只吃雞胸肉+花椰菜　減肥半年「胰臟大面積壞死」

▲女網紅追求速效減肥，半年只吃雞胸肉、花椰菜，確診急性重症胰臟炎。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者柯沛辰／綜合報導

中國一名25歲女網紅為了達到「速瘦」效果，每天只吃水煮雞胸肉、花椰菜，幾乎不攝取碳水和油脂，維持長達半年之久，不料近日因劇烈腹痛送醫，才發現胰臟已有大面積壞死，險些喪命。

綜合陸媒報導，女網紅為了流量和纖瘦身材，半年裡只吃水煮雞胸肉、花椰菜，偶爾加塊馬鈴薯，幾乎戒掉碳水和油脂。起初體重掉得快，粉絲都誇她是「自律女神」，即便臉色黯沉、沒力氣，她也沒放在心上。

直到有一天，女網紅深夜腹部劇痛，被送往西安市人民醫院，才發現確診急性重症胰臟炎，胰臟大面積壞死，血清澱粉酶飆到超標十倍。

醫師指出，胰臟分泌胰液需要適度的飲食刺激，長期極端低脂或過度節食，可能干擾消化系統的正常運作，增加胰臟負擔。一旦胰蛋白酶原在胰臟內過早被活化，就可能造成胰臟自我消化，引發急性胰臟炎，嚴重時恐危及生命。

醫師提醒，過度清淡或極端節食方式看似健康，實則可能打亂消化液的分泌節律。健康減重的核心在於創造熱量缺口並維持穩定代謝，而非「吃得越少越好」。每餐吃到不餓但還能再吃幾口的程度即可，才是較安全、也更能長期維持的方式。