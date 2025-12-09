　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸新版歷史教材朱元璋「鞋拔子臉」換了　網熱議：究竟長什麼樣？

▲大陸新版歷史教材中的明太祖朱元璋畫像。（圖／翻攝紅星新聞）

▲大陸新版歷史教材中的明太祖朱元璋畫像。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸人民教育出版社新版歷史教材近日引起網友熱議，明太祖朱元璋的插畫此前沿用的「鞋拔子臉」改為五官端正的「帥大叔」版本。網路上流傳兩種截然不同的朱元璋形象，不少讀者好奇教材調整依據為何，哪一幅更接近歷史真貌？多位專家受訪表示，民間流傳的異形像與官方正形像並存已有數百年，其背後存在政治、安全與形象塑造等多重因素。

▲北京故宮（圖左）及台北故宮（圖右）收藏的朱元璋畫像。（圖／翻攝紅星新聞）

▲北京故宮（圖左）及台北故宮（圖右）收藏的朱元璋畫像。（圖／翻攝紅星新聞）

《極目新聞》報導，人民教育出版社教科書的掃描電子版，舊版歷史課本上的明太祖畫像確實是「鞋拔子臉」，從版本年份看已沿用多年。如今，人民教育出版社官網的教材電子版顯示，新版七年級下冊的歷史課本採用了五官端正的畫像。

查看大陸人教社官網可以發現，朱元璋在歷史書上「換臉」已經有一陣子。2019年人民教育出版社出版的普通高中教科書《中外歷史綱要（上）》中，朱元璋就已告別「鞋拔子臉」。

在大陸民間記憶中，朱元璋常見的肖像大致有兩種，一種面容端正，另一種臉型細長、下巴突出，被稱為「鞋拔子臉」。教材更新後，一些網友熱議是否會出現「集體記憶被刷新」的情況。

▲北京故宮（圖左）及台北故宮（圖右）收藏的朱元璋「鞋拔子臉」畫像。（圖／翻攝紅星新聞）

▲北京故宮（圖左）及台北故宮（圖右）收藏的朱元璋「鞋拔子臉」畫像。（圖／翻攝紅星新聞）

關於兩種形象的來源，南京博物院工作人員曾解釋，較端正的畫像與史料記載更為吻合，被視為官方「正形像」。而異形像自明代便已流傳，原因之一是朱元璋微服出巡時不願外界識破真容，因此，下令向地方頒布與本人不符的畫像，用於掩護行蹤。

北京故宮博物院有研究指出，清代胡敬《南薰殿圖像考》中記載朱元璋畫像多達十二幅，分為「正形像」與「異形像」兩大類。前者形象端莊，後者則下頜突出、滿臉黑痣，風格差異鮮明。

▲大陸舊版歷史課本中的朱元璋形象。（圖／翻攝紅星新聞）

▲大陸舊版歷史課本中的朱元璋形象。（圖／翻攝紅星新聞）

部分文獻也指出，朱元璋本人對自身形象採取刻意塑造。《蓬軒類記》中記載，有畫工迎合其心意，在相貌之外增添莊嚴氣質，使朱元璋相當滿意。也有說法認為，他透過奇特相貌來強化自身「天授」與權力正當性。

大陸專家表示，異形像之所以在民間流傳廣泛，一方面與皇帝形象被神化有關，另一方面也因朱元璋本人推波助瀾，使得此類畫像自洪武年間延續至清代，成為廣為人知的民間版本。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陸新版歷史教材朱元璋「鞋拔子臉」換了　網熱議：究竟長什麼樣？

關鍵字：

朱元璋歷史教材明太祖肖像畫像形象鞋拔子

