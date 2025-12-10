宏國大選親台派領先　國台辦：民進黨搞外交突破是枉費心機

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

宏都拉斯總統大選計票仍在進行中，在已經完成計票的97％選票中，兩位曾表態恢復與台灣邦交的候選人皆處於領先狀態。大陸國台辦表示，敦促他們立即糾正錯誤、慎重處理涉台問題，並批評民進黨當局企圖藉機搞所謂外交突破，「枉費心機、注定失敗」。

曾任首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長的67歲保守派國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以40.52％得票率，領先中間派自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）的39.18％，雙方差距約4萬2100票。

▲自由黨候選人納斯拉亞暫時以40%得票率領先。（圖／路透）

阿斯夫拉和納斯拉亞在選前皆曾表態，若當選總統，可能會恢復與台灣的邦交關係。《東森新媒體ETtoday》就此議題詢問國台辦發言人陳斌華，他表示，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，世界上絕大多數國家都在一個中國原則基礎上，與中國建立和發展外交關係。

陳斌華強調，宏都拉斯有關人員的言論嚴重違背一個中國原則，向台獨分裂勢力發出錯誤信號。他說，「我們敦促有關人員立即糾正錯誤、慎重處理涉台問題。民進黨當局企圖藉機搞所謂外交突破，枉費心機、注定失敗」。

▼阿斯夫拉。（圖／達志影像／美聯社）

此外，位於加勒比海的聖文森及格瑞那丁日前舉行國會大選，反對派新民主黨獲勝，與我政府關係密切的執政黨落敗，引發台灣對斷交的擔心。

陳斌華回應，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則。他稱，「目前，世界上已有183個國家同中國建立外交關係。順應歷史大勢和時代潮流，才是正確選擇。」