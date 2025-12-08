　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「電磁炮能擊沉中國航母」　陸學者酸「一根小火柴」會送日艦下海

▲中日關係。（圖／路透社）

▲日本自民黨議員稱「日本電磁炮能擊沉中國航母」，陸學者酸，與其他國家正在研制的電磁炮相比是「一根小火柴棍」。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

日本近期宣布計畫在距台灣約110公里的與那國島部署中程導彈與電子對抗部隊，引發區域安全關注，外界傳出可能形成台日共同「夾擊」解放軍的態勢。大陸官媒央視《海峽兩岸》節目引述專家學者分析，日本打著「台灣有事就是日本有事」的政治口號，只是趁機擴張軍力，「其實並不關心台灣本身」。談及日本自民黨議員聲稱「日本電磁炮能擊沉中國航母」，也被大陸學者譏諷是「一根小火柴棍」。

日本首相高市早苗日前敏感涉台言論，引起大陸官方高度不滿，中日關係近期變得緊張。日防衛大臣小泉進次郎於23日訪視沖繩與那國島時證實，將持續推動在島上部署飛彈計畫。 日本媒體《共通社》也報導稱，與那國島距離台灣約110公里，是考慮到台灣「突發事態」推進自衛隊「西南轉移」的最前線。

外界高度日本近期在靠近台海的區域加強軍事部署，宣布計畫在距台灣約110公里的與那國島部署中程導彈與電子對抗部隊，引發區域安全關注。

大陸官媒央視《海峽兩岸》節目訪問軍事評論員杜文龍接受訪問時表示，日方試圖將與那國島打造為軍事「橋頭堡」，但其地理劣勢明顯，距離大陸近、島嶼狹小、迴旋空間有限，因此「解放軍的火力打擊能力完全可以覆蓋其部署」。

杜文龍並指出，日本剛宣布部署03式中程地空導彈，大陸無人機即已抵近部署區域展開偵察與預警，「日本在與那國島挖一鏟土，我軍都可以清晰地發現」。

他認為，如果日本大量部署中程武器裝備，「不僅在我軍監視範圍內，也在打擊範圍內，遠端無人作戰即可對其進行清除」。

此外，針對有日本自民黨議員聲稱「日本電磁炮能擊沉中國航母」的說法？杜文龍表示，日本正在試驗一種40毫米口徑的電磁炮，與其他國家正在研制的電磁炮相比就是「一根小火柴棍」。

杜龍文說，「40毫米太小，而且彈丸只有300克到320克，我軍的航母編隊防禦縱深至少是550公里，如果憑借50公里的電子炮要打航母，無從談起。」

杜文龍更酸，「即使能夠打得著，300克的電磁炮彈丸能夠取得多大殺傷效果也是問題，所以在沒有看到中國航空母艦之前，日本裝備這種電磁炮的軍艦早已被中國海軍送下海底。」

上海對外經貿大學副教授胡勇表示，「這種圖謀很難得逞。雖然表面上台當局和日本方面關係密切，且出現軍事勾連的跡象，但是台灣方面和日本之間至今沒有一個正式安保對話機制，也就是說雙方部隊很難進行協調行動。」

胡勇說，儘管日本口口聲聲稱所謂「台灣有事就是日本有事」，但觀察發現，日方從頭到尾都是在想著如何打「台灣牌」來實現自己修憲擴軍目標，其實並不關心台灣。

他進一步指出，中方已多次對日方發出警告，強調「越雷池半步，必將碰得頭破血流」，強調北京的安全底線清晰而堅決。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒喊：真的很變態
快訊／22歲男突自首殺人　女屍棄山區
快訊／林倪安遭指介入高志綱婚姻　發布10點聲明
快訊／億元大獎3得主全領光　6.92億幸運兒效率最高
快訊／板橋定食8氣爆　內部慘況首曝光！
朱孝天親揭「被退F4內幕」！　拒3要求「慘遭斷聯」開嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「電磁炮能擊沉中國航母」　陸學者酸「一根小火柴」會送日艦下海

陸官方重申台灣問題是中美紅線　奉勸日別玩火：老實撤回高市謬論

日媒問雷達照射目的？ 　陸外交部：惡人先告狀、嫁禍於人

賺多還想逃！陸1818名明星網紅遭稅局「敲門」　67億稅款已回收

單場不到4名觀眾！　周星馳《鹿鼎記》重映首日票房僅18萬　

習近平要求2026年經濟工作目標　內需主導共8大堅持、全面依法治國

浙江豪華渡假村聖誕點燈燒起來了！　疑往火裡倒酒...多人身上著火

美涉台政策轉「強硬+謹慎」　陸學者：凸顯在台海衝突風險戰略焦慮

鄱陽湖流域多種候鳥遭毒殺　「扁毛霜」致鳥類迅速窒息...警逮三嫌

柬埔寨28歲公主大婚隆重「奢華時尚」風　曾於中國留學成小米代言人

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

「電磁炮能擊沉中國航母」　陸學者酸「一根小火柴」會送日艦下海

陸官方重申台灣問題是中美紅線　奉勸日別玩火：老實撤回高市謬論

日媒問雷達照射目的？ 　陸外交部：惡人先告狀、嫁禍於人

賺多還想逃！陸1818名明星網紅遭稅局「敲門」　67億稅款已回收

單場不到4名觀眾！　周星馳《鹿鼎記》重映首日票房僅18萬　

習近平要求2026年經濟工作目標　內需主導共8大堅持、全面依法治國

浙江豪華渡假村聖誕點燈燒起來了！　疑往火裡倒酒...多人身上著火

美涉台政策轉「強硬+謹慎」　陸學者：凸顯在台海衝突風險戰略焦慮

鄱陽湖流域多種候鳥遭毒殺　「扁毛霜」致鳥類迅速窒息...警逮三嫌

柬埔寨28歲公主大婚隆重「奢華時尚」風　曾於中國留學成小米代言人

嘉義攜手任天堂　台灣燈會打造超級瑪利歐嘉年華燈區

台灣港務公司擴大徵才322名　招募說明會報名中

寵物安親班下課　阿金見媽「激動趴窗」哀怨表情爆紅：終於來了

貝里斯大使走進屏東美和科大　學生迎賓舞圈粉

泰軍開轟「砲彈打進柬埔寨小學」　柬國377校緊急停課

WBC再遇大谷翔平　李政厚不再感神奇：他是必須擊敗的對手

桃園白車右轉進洗車場　後方直行機車撞上騎士擦挫傷

AI搜尋踩紅線？紐約時報怒告Perplexity「整碗端走」官方回嗆：不然大家都還在用電報

男子不甩勸阻海洋館內吸菸！下秒遭白鯨「噴水教訓」全身濕超糗

奇美實業勇奪國家永續發展獎　石化業低碳轉型做出新典範

【恭喜發財】男玩賓果只花50元「8星中7」爽贏2萬！

大陸熱門新聞

47年前老版人民幣「1元女孩」是她

胎兒離奇在子宮消失！檢查驚見「寄生母親肝臟」

劉宇寧謙虛「出身低些」拿下尖叫男演員

八大堅持！習近平要求明年經濟工作目標

車廂打翻奶茶！陸女用圍巾擦乾

周星馳《鹿鼎記》重映首日票房僅18萬

歷屆第2低！香港立法會選舉　整體投票率僅31.9%

解放軍「罕見」公開潛艇集群與導彈垂直下殺

中駐日大使向日方提出提出嚴正交涉

帥炸尖叫之夜！劉宇寧《書卷一夢》熱度值破7億

痛批日方惡意跟監滋擾遼寧艦　陸國防部：賊喊捉賊

陸1818名明星網紅遭稅局「敲門」

新發現！古代人1200年前擼是豹貓

高志凱：美國不願當日本「炮灰」

更多熱門

相關新聞

高志凱：美國不願當日本「炮灰」

高志凱：美國不願當日本「炮灰」

針對日本首相高市早苗近期在涉台問題上的挑釁言論，中美外交問題專家高志凱直言，「美國不會為日本當炮灰」，即便日本試圖挑釁中美關係，美國被迫下場的可能性仍然是小概率事件。

烏媒：中買俄軍備　恐與台海有關

烏媒：中買俄軍備　恐與台海有關

中軍機照射日戰機　高市早苗發聲！

中軍機照射日戰機　高市早苗發聲！

中國大使館：干涉台灣問題小心引火自焚

中國大使館：干涉台灣問題小心引火自焚

港府第三號人物陳茂波「取消訪日」！

港府第三號人物陳茂波「取消訪日」！

關鍵字：

台海安全日本軍事與那國島中日關係導彈部署

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

表面佛系、私下算得很精三大星座

無糖飲料也中了！「4大隱藏澱粉炸彈」害血糖狂飆

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面