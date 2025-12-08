「電磁炮能擊沉中國航母」　陸學者酸「一根小火柴」會送日艦下海

▲日本自民黨議員稱「日本電磁炮能擊沉中國航母」，陸學者酸，與其他國家正在研制的電磁炮相比是「一根小火柴棍」。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

日本近期宣布計畫在距台灣約110公里的與那國島部署中程導彈與電子對抗部隊，引發區域安全關注，外界傳出可能形成台日共同「夾擊」解放軍的態勢。大陸官媒央視《海峽兩岸》節目引述專家學者分析，日本打著「台灣有事就是日本有事」的政治口號，只是趁機擴張軍力，「其實並不關心台灣本身」。談及日本自民黨議員聲稱「日本電磁炮能擊沉中國航母」，也被大陸學者譏諷是「一根小火柴棍」。

日本首相高市早苗日前敏感涉台言論，引起大陸官方高度不滿，中日關係近期變得緊張。日防衛大臣小泉進次郎於23日訪視沖繩與那國島時證實，將持續推動在島上部署飛彈計畫。 日本媒體《共通社》也報導稱，與那國島距離台灣約110公里，是考慮到台灣「突發事態」推進自衛隊「西南轉移」的最前線。

外界高度日本近期在靠近台海的區域加強軍事部署，宣布計畫在距台灣約110公里的與那國島部署中程導彈與電子對抗部隊，引發區域安全關注。

大陸官媒央視《海峽兩岸》節目訪問軍事評論員杜文龍接受訪問時表示，日方試圖將與那國島打造為軍事「橋頭堡」，但其地理劣勢明顯，距離大陸近、島嶼狹小、迴旋空間有限，因此「解放軍的火力打擊能力完全可以覆蓋其部署」。

杜文龍並指出，日本剛宣布部署03式中程地空導彈，大陸無人機即已抵近部署區域展開偵察與預警，「日本在與那國島挖一鏟土，我軍都可以清晰地發現」。

他認為，如果日本大量部署中程武器裝備，「不僅在我軍監視範圍內，也在打擊範圍內，遠端無人作戰即可對其進行清除」。

此外，針對有日本自民黨議員聲稱「日本電磁炮能擊沉中國航母」的說法？杜文龍表示，日本正在試驗一種40毫米口徑的電磁炮，與其他國家正在研制的電磁炮相比就是「一根小火柴棍」。

杜龍文說，「40毫米太小，而且彈丸只有300克到320克，我軍的航母編隊防禦縱深至少是550公里，如果憑借50公里的電子炮要打航母，無從談起。」

杜文龍更酸，「即使能夠打得著，300克的電磁炮彈丸能夠取得多大殺傷效果也是問題，所以在沒有看到中國航空母艦之前，日本裝備這種電磁炮的軍艦早已被中國海軍送下海底。」

上海對外經貿大學副教授胡勇表示，「這種圖謀很難得逞。雖然表面上台當局和日本方面關係密切，且出現軍事勾連的跡象，但是台灣方面和日本之間至今沒有一個正式安保對話機制，也就是說雙方部隊很難進行協調行動。」

胡勇說，儘管日本口口聲聲稱所謂「台灣有事就是日本有事」，但觀察發現，日方從頭到尾都是在想著如何打「台灣牌」來實現自己修憲擴軍目標，其實並不關心台灣。

他進一步指出，中方已多次對日方發出警告，強調「越雷池半步，必將碰得頭破血流」，強調北京的安全底線清晰而堅決。