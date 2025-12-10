　
大陸 大陸焦點 特派現場

外送員5年存下500萬！　超狂工時曝

大陸1名外送員近日公開自己5年來的收入流水，在社交媒體上引發廣泛關注。（圖／翻攝自微博）

▲大陸1名外送員近日公開自己5年來的收入流水，在社交媒體上引發廣泛關注。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

大陸1名外送員近日公開自己5年來的收入流水，在社交媒體上引發廣泛關注。當事人張學強透露，自己在上海跑單5年，總收入約人民幣140萬元（約新台幣616萬元），扣除必要開支後積蓄達112萬元（約新台幣493萬元），然而他每天除吃飯與睡覺外，其餘時間幾乎全部投入接單送餐，過得十分辛苦。

《瀟湘晨報》報導，張學強今年25歲，來自福建漳州，5年前因經營早餐店失敗，欠下5萬元（約新台幣22萬元），為盡快還清債務，他選擇成為外送員。入行後，他保持極為節儉的生活方式，除了必需花費外幾乎不消費。除春節期間外，他幾乎每天從上午10時40分工作到翌日凌晨1時，中途僅抽出幾小時進食。

為了確保體力，張學強要求自己每天至少睡眠8.5小時，平時除了吃飯、睡覺，其餘時間幾乎全部投入接單送餐，因跑單效率高，他也被同行暱稱為「大神」、「單王」。談及分享收入的原因，張學強稱，只是希望記錄自己的經歷，並為靠勞動還清債務、積攢積蓄感到欣慰。

他提到，自己有1名在外打工的弟弟，至今尚未向家人透露已存下百餘萬元，計劃未來再次嘗試開早餐店，「之前失敗一次，我不甘心，還想再試試。」其所在站點隊長顏先生介紹，站點位於上海市閔行區吳中路，騎手屬於眾包模式。張學強話不多，但對工作極投入，「我沒見過他走路送餐，他都是跑著送。」

