　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

王毅稱台灣地位已被「七重鎖定」：自古以來就是中國領土

▲大陸外長王毅與德國外長瓦德富爾在北京會談。（圖／翻攝大陸外交部）

▲大陸外長王毅與德國外長瓦德富爾在北京會談。（圖／翻攝大陸外交部，下同）

記者魏有德／綜合報導

中共中央政治局委員、外交部長王毅昨（8）日與德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）在北京會談。在談及兩岸議題時，王毅就台灣的「定位」向瓦德富爾提出「七重鎖定」論，強調日本首相高市早苗的挺台言論侵犯中國的主權和領土完整，挑戰二戰後的戰後國際秩序，「台灣自古以來就是中國領土。」

王毅提出的「七重鎖定」論，認為台灣地位已成既定事實，無論從政治或法理上，都充分證明台灣就是中國領土，「圖謀台獨就是分裂中國領土，支持台獨就是干涉中國內政，既違反中國憲法，又違反國際法。」

▲大陸外長王毅與德國外長瓦德富爾在北京會談。（圖／翻攝大陸外交部）

王毅的「七重鎖定」包括，1943年12月，中美英發表《開羅宣言》明確規定，日本戰後必須將所竊取於中國之領土台灣等歸還中國；1945年7月，中美英共同簽署、後來蘇聯參加的《波茨坦公告》第八條規定，《開羅宣言》之條件必將實施；1945年8月15日日本戰敗，日本天皇承諾忠實履行《波茨坦公告》各項規定並無條件投降。10月25日，中國政府宣佈恢復對台灣行使主權，並在台北舉行中國戰區台灣省受降儀式。

王毅指出，1949年中華人民共和國中央人民政府取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府，自然對包括台灣在內的全部領土行使主權；1971年第26屆聯大通過2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，並立即將台灣當局的「代表」從聯合國驅逐出去。聯合國的官方法律意見確定，台灣就是中國的一個省；1972年《中日聯合聲明》規定，日本國政府承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，充分理解和尊重中國政府關於台灣是中國領土不可分割的一部分這一立場，承諾堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場及1978年《中日和平友好條約》確認，《中日聯合聲明》所表明的各項原則應予嚴格遵守。

王毅表示，「今年是中國人民抗日戰爭勝利80週年，日本作為戰敗國，尤應深刻反省，謹言慎行，但恰恰是這個曾經殖民台灣50年、對中國人民犯下累累罪行的國家，其現職領導人竟然想借台灣生事，企圖向中國發出武力威脅，是可忍孰不可忍。」

王毅強調，「中國人民和世界上一切愛好和平的人民，都有責任維護聯合國憲章宗旨和原則，都有義務阻止日本再軍事化甚至企圖復活軍國主義的野心。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
60人外2投手變搶手！　統一獅成功續留
小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！29字曝現況
水管插肛灌水！2歲兒胃破裂遭虐死　狠父重判18年定讞
YouTube年度榜單出爐！十大YTR公布
7.6強震！赴日旅遊「快下載1款APP」可收推播　支援繁體中
立威廉罹癌　醫揭甲狀腺癌「2細微變化」：初期幾乎無症狀
北海道旅遊遇強震　他嚇到忘了穿鞋「22樓狂奔到1樓」！畫面曝
王毅稱台灣地位已被「七重鎖定」：自古以來就是中國領土

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸新版歷史教材朱元璋「鞋拔子臉」換了　網熱議：究竟長什麼樣？

王毅稱台灣地位已被「七重鎖定」：自古以來就是中國領土

女網紅只吃雞胸肉+花椰菜　減肥半年「胰臟大面積壞死」

習近平主持黨外人士座談會　統籌好國內經濟工作和國際經貿鬥爭

20歲女靠「偷包裹維生」　警方開門嚇傻：她還正在寄鍋子回老家

失蹤11年！馬航MH370新進展　北京法院一審判每案賠償逾290萬元

陸商務部與德、歐汽協「雲端對話」　共識：電動車反補貼案要解決

「不會打字」救回一命？　51歲陸男被綁至電詐園區後遭轉賣

「電磁炮能擊沉中國航母」　陸學者酸是「1根小火柴」會送日艦下海

陸官方重申台灣問題是中美紅線　奉勸日別玩火：老實撤回高市謬論

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

陸新版歷史教材朱元璋「鞋拔子臉」換了　網熱議：究竟長什麼樣？

王毅稱台灣地位已被「七重鎖定」：自古以來就是中國領土

女網紅只吃雞胸肉+花椰菜　減肥半年「胰臟大面積壞死」

習近平主持黨外人士座談會　統籌好國內經濟工作和國際經貿鬥爭

20歲女靠「偷包裹維生」　警方開門嚇傻：她還正在寄鍋子回老家

失蹤11年！馬航MH370新進展　北京法院一審判每案賠償逾290萬元

陸商務部與德、歐汽協「雲端對話」　共識：電動車反補貼案要解決

「不會打字」救回一命？　51歲陸男被綁至電詐園區後遭轉賣

「電磁炮能擊沉中國航母」　陸學者酸是「1根小火柴」會送日艦下海

陸官方重申台灣問題是中美紅線　奉勸日別玩火：老實撤回高市謬論

月經不適個案大增！30多歲女工程師痛到得用藥　醫揭生活4關鍵

日本青森7.6強震影響交通　東北新幹線部分區間停駛

青森地震竟先扶電視！她笑喊「台灣人反射動作」：還會捧火鍋逃命

全台首條！台灣好行「縱谷花蓮線」　通過碳足跡認證

60人外變搶手！林原裕、楊孟沅成多隊補強目標　統一獅均已續留

美捕2中籍背景人士　涉嫌向中國走私輝達AI晶片

慘！35歲人夫罹無精症+睪丸癌　崩潰喊「自摸都以為正常」

跟風網路危險挑戰「吸除臭劑」求嗨　13歲少女昏倒臥室身亡

川普開放H200銷中國　輝達大讚：美國晶片業重回競爭舞台

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！恢單3月：花若盛開蝴蝶自來 29字曝現況

【稱職的鳥架】奴才睡著「手還舉著」給鸚鵡站XD

大陸熱門新聞

女只吃雞胸肉+花椰菜　半年後「胰臟大面積壞死」

王毅稱台灣地位已被「七重鎖定」：自古以來就是中國領土

解放軍「罕見」公開潛艇集群與導彈垂直下殺

「電磁炮能擊沉中國航母」　陸學者酸：1根小火柴

習近平主持黨外人士座談會

51歲豬仔因「不會打字」救回一命

20歲女靠「偷包裹維生」　警方開門嚇傻

老闆倒貼也請不走「超黏租客」

47年前老版人民幣「1元女孩」是她

陸1818名明星網紅遭稅局「敲門」

失蹤11年！馬航MH370賠償案新進展　

帥炸尖叫之夜！劉宇寧《書卷一夢》熱度值破7億

周星馳《鹿鼎記》重映首日票房僅18萬

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

更多熱門

相關新聞

日本政府示警1周內防強震　氣象署：台灣要留意海嘯威脅

日本政府示警1周內防強震　氣象署：台灣要留意海嘯威脅

日本青森外海8日晚間發生規模7以上強震，日本氣象廳針對從北海道至千葉縣等地區發布警報，未來一周可能再次發生強震。我國中央氣象署表示，若日本發生強震，台灣在震度上不會受影響，但要留意海嘯威脅，尤其宜蘭要特別注意。

地震狂搖　台灣客「死守電視」日網爆紅

地震狂搖　台灣客「死守電視」日網爆紅

日本首次發布「餘震注意報」　青森災情曝

日本首次發布「餘震注意報」　青森災情曝

日本青森外海7.6地震　我國觀光署：暫無旅行團受影響

日本青森外海7.6地震　我國觀光署：暫無旅行團受影響

日中「防衛熱線」形同虛設　北京根本沒接

日中「防衛熱線」形同虛設　北京根本沒接

關鍵字：

台灣定位王毅七重鎖定日本國際法王毅

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

青森7.6強震第一視角！台旅客房內狂搖60秒

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝

青森7.6強震！男熟睡嚇「被往上猛推一把」　居民揭恐怖地鳴景象

不是吃太鹹！醫警告「傷腎3殺手」：腎臟每天老1歲

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面