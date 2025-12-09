　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸千萬網紅「藍戰非」自爆在南非被綁架　綁匪採精液欲造性侵案阻報警

▲大陸電競網紅藍戰非發文爆料稱在南非被綁架。（圖／翻攝極目新聞）

▲大陸網紅藍戰非發文爆料稱在南非被綁架。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

擁有千萬粉絲的網紅藍戰非發文自稱在南非遭遇綁架事件，被三名持刀歹徒控制長達四至五小時，並聲稱對方試圖取其精液、毛髮，以便偽造性侵案件並威脅他不得報警。事件曝光後引起網友熱議，然而，相關貼文隨後遭刪除，藍戰非也尚未做出進一步回應。

▲電競網紅藍戰非轉戰旅遊路線，吸引大批粉絲關注。（圖／翻攝大河報）

▲電競網紅藍戰非轉戰旅遊路線，吸引大批粉絲關注。（圖／翻攝大河報）

《極目新聞》報導，藍戰非發文稱，其在南非開普敦一家五星級酒店內被一人伙同兩名黑人持刀劫持，事件持續四五小時。綁匪據稱買通機場與酒店人員，掌握其行程，並試圖脅迫其轉帳、申請網貸，同時收集指紋、毛髮、精液等生物信息以威脅偽造「強姦（性侵）」案阻止報警。

藍戰非在貼文中表示，綁匪疑似已提前半年部署，曾在機場假扮粉絲接近他未果，最終在酒店房內實施夜間劫持。他稱，之所以能脫身，是因為選擇官方出租車，未踏入綁匪佈下的下一步陷阱。事後，他向國內警方及中國駐當地使館求助，但被告知破案可能性不高，主要著眼於避免遭反向構陷。

▲藍戰非經營旅遊內容的小紅書帳號。（圖／翻攝極目新聞）

▲藍戰非經營旅遊內容的小紅書帳號。（圖／翻攝極目新聞）

目前，該貼文已從微博超話刪除，藍戰非帳號顯示最近在線，但尚未再發聲明，最新更新停留在昨（8）日發表的登山影片，對綁架事件並未多做解釋。不過，他在抖音和小紅書帳號已被禁止新增關注。

公開資訊顯示，藍戰非1992年出生於廣東雲浮，早年為《英雄聯盟》職業選手，曾任ACE戰隊隊長。2014年轉往電競直播領域後迅速走紅，2018年因《絕地求生》直播熱度攀升，訂閱與人氣均創高峰，並於短影音平台累積巨大粉絲。

▲藍戰非的千萬粉絲抖音帳號疑似被封。（圖／翻攝極目新聞）

▲藍戰非的千萬粉絲抖音帳號疑似被封。（圖／翻攝極目新聞）

藍戰非近年則轉換跑道，以旅遊內容為主，足跡遍及大陸多地與海外，影片常獲高額流量。藍戰非也曾公開談及收入，稱頂流博主商業變現驚人，若全力商業化「九位數收入都小看我了」。第三方數據顯示，他在抖音的粉絲達2478.8萬，廣告影片報價高達150萬元人民幣。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

藍戰非南非綁架網紅性侵偽造抖音小紅書

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

