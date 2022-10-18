二十大期間　大陸宣布無限期延後公布GDP等數據

▲大陸近年經濟衰退嚴重。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家統計局週一（17 日）更改公布時間，將原定18日發布的第3季和9月單月GDP 成長率、工業生產、零售銷售、固定資產投資、失業率等主要經濟數據，註記為「延期」，但未說明調整日期的理由，也未提供新日期。外界猜測延期與中共20大正召開有關。此外，大陸海關總署上週也未公布9月貿易數據。

大陸國家統計局原定18日發布第3季和9月單月經濟成長率等宏觀經濟數據，但17日未說明詳情便在日程表上加註「延期」，未再公告發布時間點。

延期發布的數據包括國內生產毛額(GDP)、季度主要行業增加值初步核算報告、規模以上工業生產月度報告、能源生產情況月度報告、固定資產投資月度報告、房地產開發和銷售情況月度報告、社會消費品零售總額月度報告、全國居民收支情況季度報告、全國工業產能利用率季度報告，以及70個大中城市住宅銷售價格月度報告。

中國政府工作報告將今年全年經濟成長率目標設於5.5%左右，由於疫情反覆、封城等因素，經濟成長表現大受衝擊，第1季經濟成長率4.8%、第2季經濟成長率0.4%，分析認為，今年中國經濟成長目標恐難達標。

不過，大陸國家發改委副主任趙辰昕17日表示，中國經濟受疫情等超預期因素影響，出現月度波動，但整體延續復甦趨勢。他說，從目前掌握的情況看，中國經濟第3季明顯回升。