大陸 大陸焦點 特派現場

陸人夫喝醉「想追回女友」摔死　妻女索賠220萬失敗

記者黃翊婷／綜合報導

中國一名60歲的尹姓男子與35歲的孟姓女子發生婚外情，去年3月間兩人因分手的事情吵架，他在酒醉的狀態下追趕騎乘自行車離開的孟女，結果摔倒後不幸離世。尹男的妻子、女兒向孟女提告求償人民幣50萬元，但一審被上海市浦東新區人民法院裁定駁回。

▲▼醫院,住院,病床,病患,患者,醫師,護理師,護士,病房。（圖／CFP）

▲尹男酒後追趕孟女摔倒，送醫急救9天仍宣告不治。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

根據《紅星新聞》報導，尹男去年3月間與孟女相約吃飯、唱歌，期間有喝酒，後來兩人因為分手的事情吵架，孟女獨自騎乘自行車離開，尹男則在酒醉狀態下追趕孟女，結果摔倒，雖然有路過的熱心民眾幫忙打電話叫救護車，但尹男送醫搶救9天仍宣告不治。

尹男的妻子和女兒認為，孟女明知尹男當時已經喝醉了，應當負起將人送回家妥善安置的義務，她卻沒有這麼做，甚至故意騎乘自行車放任尹男在後追趕，顯然是間接故意導致尹男的死亡結果，因而決定向她提告求償人民幣50萬元（新台幣約220萬元）。

孟女則辯稱，事發當日兩人確實有聚餐，但她全程都沒有勸酒，也不是聚餐的主要邀請人，聚餐結束後尹男意識清楚，能正常溝通、散步，她騎乘自行車離開時有開啟語音導航，所以沒有聽見或發現尹男的異狀，尹男的死亡與她無關。

上海市浦東新區人民法院一審法官認為，在醫院的醫療紀錄中，尹男的死因是心臟呼吸衰竭，他的妻女無法舉證證明孟女有任何違法行為或主觀過錯，也無法證明尹男的死亡與孟女之間具有因果關係；況且尹男已經是成年人了，應當是自身安危的第一責任人，他的死亡原因與醉酒無關，妻女卻以此提告向孟女求償，顯然不合理。

最終，法官雖然裁定駁回尹男妻女的訴訟請求，但也不忘對孟女與尹男發展出不正當男女關係的事情，予以嚴肅的批評教育。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量，有害健康。

