大陸 大陸焦點 特派現場

北大推中國傳統審美觀「智鏡」項目　建構生成式AI審美價值

▲「智鏡」項目負責人，北大藝術學院教授李洋。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲「智鏡」項目負責人，北大藝術學院教授李洋。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

北京大學近日發表以中國傳統審美為核心的大模型審美評估平台「智鏡」，希望在全球生成式AI廣泛介入藝術創作的時代，建立符合中國美學文化的評測標準。該平台以多院校專家共同參與為特色，藉由匿名比對分析多款主流模型對中國古典藝術的理解差異，逐步建構面向未來的審美評價體系，相關成果同步於多項數位人文研究中展示。

《澎湃新聞》報導，「人工智能與人文藝術研究合作儀式暨智鏡項目發佈會」近日在北京大學舉行，正式發佈「智鏡」大語言模型審美評估平台。

▲「智鏡」項目邀集專家學者及學生進行圓桌分享會。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲「智鏡」項目邀集專家學者及學生進行圓桌分享會。（圖／翻攝澎湃新聞）

北京大學社科部表示，未來將推動文科數位化教育平台建設；清華大學人文學院則指出，跨學科合作有助傳統文化在智能時代的轉型。項目負責人李洋教授則認為，當AI生成能力迅速擴張，如何維持審美經驗與價值觀的穩定，是人文學科的重要課題。

據悉，全球主流大模型多基於西方數據訓練，在辨識中國古典書畫時常出現偏差，如將水墨畫誤判為模糊或殘缺，「智鏡」將致力打造以中國審美立場為核心的多模態評測框架，回應技術時代「美由誰定義」的問題。

該平台以「專家驅動」為主要原則，邀集多所高校青年學者與博士生組成評審團，就28款全球活躍大模型進行匿名比對，同時運用古典書畫資料進行審美解析，再由人類專家依中國美學標準進行評估，最終形成審美力排行榜與評測標準。

技術團隊並提出未來將把雕塑、器物與海外藝術納入評估範圍，以擴展平台的藝術維度。評測體系囊括構圖、技法、意境、主題傳達及情感回應等七項指標，試圖將「留白」、「氣韻」等東方美學特質轉為可分析的量化描述。

多位受邀專家表示，「智鏡」在分析筆墨氣韻、捕捉意境與虛實關係方面表現突出，能提供兼具精準與深度的審美文字；部分模型在評析名作時會出現偏差，反映其文化理解能力仍有差距。

李洋強調，人文學者應主動參與技術方向建構，以學術研究引導AI審美標準，同時，記者會也展示相關數位人文成果，包括「中國漢代圖像信息資料庫」升級版、「漢代圖像形相學標注系統」及「全球漢籍影像開放集成系統」最新進展，為相關領域提供更完善的研究基礎。

AI智鏡人工智能中國美學北京大學藝術人工智慧大語言模型生成式AI

