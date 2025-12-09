隊友談和「全紅嬋與陳芋汐」友誼　她嘆：天才生在同時代就是悲劇

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水隊21歲前奧運冠軍張家齊日前宣布退役，同時身為全紅嬋、陳芋汐的交替訓練隊員，她也親吐與兩人真實的友情關係。張家齊在近日專訪中感慨，與全紅嬋與陳芋汐之間「沒有純粹的友誼，畢竟是競爭關係，天才出生在同一個時代，就是悲劇。」

▲前跳水奧運冠軍張家齊。（圖／翻攝自微博）

據《是個人物》專訪報導，2016年，12歲的張家齊在全中國跳水冠軍賽中奪冠，是人們眼中的「天才少女」。然而，當14歲的她，終於可以參加世界級比賽時，卻迎來了自己的發育關。她無奈笑說，對女運動員來說，月經的到來，就是噩夢的開始。

再後來，她遇到了年齡更小，也是橫空出世的天才陳芋汐，全紅嬋，不在巔峰狀態的她，未能在世界大賽斬獲單人金牌。

▲全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

張家齊感慨，「大家太強了，都沒有人失誤啊，小紅跟芋汐兩個人年紀都比我小嘛，可能我的巔峰期已經過了，但我會羨慕她們，生在了對的時機，我肯定會有一點認為自己生不逢時。」

2021年，她與陳芋汐搭檔，奪得東京奧運女子雙人10公尺跳台的金牌。全紅嬋、陳芋汐和張家齊被大家親切地稱為跳水「三小隻」。此後，張家齊作為另外兩人的替補訓練三年，一直到巴黎奧運的前一週。

▲全紅嬋與陳芋汐時常包攬大型賽事的冠亞軍。（圖／路透社）

奧運選拔賽三站選兩站計積分，擇兩個高分出賽奧運，全紅嬋積分第一，陳芋汐和張家齊積分並列第二。張家齊提及一場自認最可惜的比賽，就是說輸了陳芋汐0.55分，如果這場比賽贏了，她和陳的積分排名就會變動，積分就會變成她第二陳芋汐第三，所以如果當時沒輸那0.55，她出賽東京奧運的籌碼會多點。

被問及作為全紅嬋及陳芋汐的隊友，如何看待三人的友誼，張家齊猶豫片刻後表示，「不能說太過純潔吧，因為畢竟是有競爭關係，就…了解你的人是你的敵人的那種感覺，天才出生在同一個時代，就是個悲劇，殘酷的空中芭蕾。」