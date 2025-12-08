　
大陸 大陸焦點 特派現場

老闆倒貼也請不走「超黏租客」　奇葩男帶家人賴上了：法院見

▲▼男子攜家人住酒店4個月拖欠近5000元，老闆倒貼搬家費也不肯搬走 。（圖／翻攝 新民晚報）

▲男子攜家人住酒店4個月拖欠近5000元人民幣，老闆倒貼搬家費500元也不肯搬走 。（圖／翻攝 新民晚報）

記者任以芳／綜合報導

大陸重慶一間商務酒店遇到離奇住客，男子攜家人入住4個多月，不僅欠下近5000元人民幣房費，還拒絕搬走。即便酒店提出免除欠款、倒貼搬家費、協助找房，他仍堅持不離開，原因曝光後攘人傻眼，網友批評簡直是「老賴」。

綜合陸報導，酒店表示，男子吳姓住客於7月底入住，同住人有八旬母親及10歲孩子。入住初期，每日140元（單位：人民幣，同下）房費皆按時支付；然而兩個月後開始拖欠，偶爾只付少量費用，再往後索性完全不給，連多次催繳都石沉大海。

截至目前，該男子已積欠近5000元房費（換算台幣2萬多）。酒店希望他搬離，但每次溝通皆被拒絕。業者透露，酒店老闆善意介入，不僅免除所有欠款，還自掏腰包500元作為搬家費，並透過中介幫其尋找低價租屋，「希望他能安置母子離開」。沒想到男子依然不動如山，「就是不搬。」

面對質疑，吳姓住客受訪時辯稱自己不是不付錢，而是有案件必須跑法院、手頭資金尚未到位，還自曝欠他人的十多萬元資金無法追回。他強調自己選擇該酒店，是因其距法院近。他甚至宣稱與酒店屬「經濟糾紛」，直言「最好的途徑是法院，我要求她去法院起訴」。

酒店員工則透露，老闆對吳家人原本照顧有加，曾送牛奶給孩子，但如今面對拒搬風波「已經束手無策」。業者無奈之下正式提起訴訟，希望透過司法方式排除占用。

法律界人士指出，男子入住酒店即構成合同關係，按約支付房費是基本義務。北京策略（南京）律師事務所朱雪律師強調，吳男長期拖欠構成根本性違約，酒店有權要求其搬離，不應被迫承受無期限的房間佔用損失。

朱律師進一步分析，《民法典》第二百三十六條明確規定，妨害他人物權者，對方可依法請求排除危害或返還房屋。因此酒店作為合法佔有人，具備請求其遷離的法律依據；如吳男仍堅持不搬，酒店可透過訴訟維權，法院可依法強制執行。
 

