大陸 大陸焦點 特派現場

別人的公司！　日老牌廠裁員卻讓員工「一夜暴富」

▲▼日企大廠裁員！竟讓員工「一夜暴富」　陸網超震撼。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

日本企業大廠佳能11月21日關閉在廣東中山的印表機工廠，有1400名員工跟著失業，但多數人卻是笑呵呵，因為每個人不僅能拿到破天荒的「2N+1」業界補償天花板，還能參加「畢業典禮」吃「送別飯」，並由董事長親自寫推薦信謀出路，讓員工們紛紛驕傲地曬出離職證明，引發熱議。

綜合陸媒報導，佳能中山工廠曾是全球最大的印表機生產基地之一，如今因中國國產品牌崛起、大陸市占萎縮，加上市場需求下滑，決定停止營運。不過，佳能推出「2.5N+1」的裁員補償方案，N代表年資，無上限，且另有5個月稅前薪資的就業支援金，以及最高1.5萬元人民幣（約新台幣6.6萬）的感謝獎金。

▲▼日企大廠裁員！竟讓員工「一夜暴富」　陸網超震撼。（圖／翻攝自微博）

▲佳能推出的裁員補償方案，被形容是製造業補償的「天花板」。（圖／翻攝自微博）

若以年資18年、月均薪資8000元人民幣計算，員工最終可獲賠近40萬元（約台幣176萬）。一名年資20年的員工就在網上曬出離職證明，稱自己拿到63萬人民幣（約台幣278萬），「感謝佳能，20年換來的！」還有一名自稱組裝線的組長拿到88萬人民幣（約台幣388萬）補償。

▲▼日企大廠裁員！竟讓員工「一夜暴富」　陸網超震撼。（圖／翻攝自微博）

▲佳能年資12年的清潔工也領到30萬人民幣（約台幣132萬元）。（圖／翻攝自微博）

更令員工感動的是，佳能不僅為員工辦「畢業典禮」，請員工家屬吃飯送別，且人事部門還細緻整理每位員工的技能檔案，主動聯絡其它企業開專場招聘會，連董事長都親自寫推薦信，為員工找出路。

員工們紛紛在社群平台上曬出離職證明，表達對廠方的感謝和不捨：「佳能，感動常在」、「佳能是真正把員工當人看」，也讓不少網友羨慕直呼：「這還是資本家嗎」、「這樣的資本家誰不愛」、「把黑心企業壓在地上摩擦」。

▼佳能中山廠董事長還親自替員工們寫推薦信。

▲▼日企大廠裁員！竟讓員工「一夜暴富」　陸網超震撼。（圖／翻攝自微博）

▲▼日企大廠裁員！竟讓員工「一夜暴富」　陸網超震撼。（圖／翻攝自微博）

▲▼日企大廠裁員！竟讓員工「一夜暴富」　陸網超震撼。（圖／翻攝自微博）

▲▼日企大廠裁員！竟讓員工「一夜暴富」　陸網超震撼。（圖／翻攝自微博）

▲▼日企大廠裁員！竟讓員工「一夜暴富」　陸網超震撼。（圖／翻攝自微博）

▲▼日企大廠裁員！竟讓員工「一夜暴富」　陸網超震撼。（圖／翻攝自微博）

 
急凍探10℃！　最冷時間曝

【南迴搞軌案主謀出獄】李泰安回老家低調生活　當工程老闆「不再吊兒郎當」

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

