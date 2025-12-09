影／劉宇寧「偷藏零食」網笑問有多餓？　真相翻轉：全天下最好老闆

記者任以芳／綜合報導

2025年愛奇藝尖叫之夜上周六剛落幕，大陸人氣歌手兼演員劉宇寧被粉絲直擊「偷藏」小零食在西裝口袋，被戲稱是「超萌小松鼠」，當外界以為他是肚子餓關係，劉宇寧工作室釋出一張照片讓粉絲大讚簡「100分好老闆」，加上劉宇寧在慶功宴後，暖心提供口罩給喝酒臉紅曾舜晰，超級暖男性格簡直封神。

「2025年愛奇藝尖叫之夜」上周六在澳門登場。其中，大陸人氣歌手兼演員劉宇寧憑藉《書卷一夢》中「南珩／離十六」一角斬獲「尖叫之夜男演員」大獎，主演的《書卷一夢》與其他兩部劇榮獲愛奇藝尖叫之夜戲劇單元「國民殿堂」獎。

▲ 劉宇寧在尖叫之夜偷藏零食被粉絲抓拍，真相大白後得到「全天下最好的老闆」稱號 。（圖／翻攝 酥酥尖叫姬）

當天頒獎場內發生有趣小插曲，劉宇寧坐在台下被「摩飯」大軍粉絲及時捕捉。當時是一度傳緋聞的大陸女星祝絮丹正在發言，劉宇寧聽到一半突然回頭找桌上東西，之後一連抓了三包小零嘴，快速放進西裝內側口袋，恰巧台上發言完畢，他無縫接軌拍手致意。

整段影片也被粉絲PO上網，劉宇寧因為戴手套，一開始嘗試將小零食放入左邊口袋，發現裝不下後又換到右邊口袋，這個可愛的小動作被粉絲捕捉，簡直是「超萌小松鼠」。

▲ 劉宇寧擔心員工餓肚子，工作室發訊息感謝「全天下最好的老闆」。（圖／翻攝 「劉宇寧LYN工作室」微博）

外界也很好奇，劉宇寧當天晚上到底有多餓？最後答案揭曉，一票粉絲大呼超暖心。「劉宇寧LYN工作室」在微博留言，附上一張照片顯示劉宇寧黑色皮手套放上3包肉乾、3顆陳皮梅，配文寫「感謝全天下最好的老闆！最優秀的老闆！最帥氣的老闆！」

粉絲才恍然大悟，原來劉宇寧偷藏零食不是為自己，尖叫之夜頒獎典禮漫長（超過午夜），擔心後台工作人員肚子餓。不少粉絲直呼，「寧哥是大暖男，簡直暖心到不行！」

▲ 劉宇寧掏出口罩幫喝酒微醺臉紅的曾舜晰解圍 。（圖／翻攝 摸娛長公主）

之後又被拍下，慶功宴之後，大陸人氣男星曾舜晰喝酒臉紅，擔心影響拍照效果，走出來時一直遮住臉。此時，劉宇寧小跑步上來開玩笑問「怎麼了大明星？」接著趕緊掏出口袋裡黑色口罩，立馬幫曾舜晰解圍，真實展現劉宇寧對待周邊親友細心與溫柔。

苦熬多年，劉宇寧也在「2025年愛奇藝尖叫之夜」揚眉吐氣，憑藉《書卷一夢》出演「南珩／離十六」角色，拿下「尖叫之夜男演員」大獎，台上台下兩度哽的瞬間，發表感言大喊「大家好 ，我是演員劉宇寧！」以及再次感謝一遍所有同行者，讓一路守候的粉絲紅了眼眶，多年堅守，終得正名，不忘初心。