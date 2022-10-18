霧霾少了！北京治理pm2.5讓人有感　趙磊：未來五年「減量發展」

▲ 二十大新聞中心（18日）下午15時舉行第一場代表團集體採訪。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

二十大新聞中心（18日）下午15時舉行第一場集體採訪，由北京、天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林共七位代表團新聞發言人出席。中外媒體首先關注首都北京未來五年新期望？北京市委常委、秘書長趙磊指出，「減量發展、創新高質量發展、國際科技都市」都是首要任務。他還提到近年大京城積極改善生態環境，尤其是大力改善pm2.5空汙，北京市民特別有感。

今日出席的代表團新聞發言人有北京市委常委、秘書長趙磊；天津市委副書記金湘軍；河北省委副書記、秘書長廉毅敏；山西省委常委、常務副省長張吉福；內蒙古自治區黨委常委黃志強、自治區常務副主席；遼寧省委副書記、大連市委書記胡玉亭；吉林省委副書記劉偉。主題聚焦，介紹代表團學習討論二十大報告情況，並回答記者問答。

中共總書記習近平二十大政治報告內容，涉及大陸未來五年新方向或更長遠發展指標，也為各省領導人最高參照指標。今天記者會，中外媒體也針對首都北京進行提問，「何謂減量發展？未來如何進一步推動新時代首都新發展？」

▲代表團新聞發言人北京市委常委、秘書長趙磊。（圖／記者任以芳攝）

趙磊指出，北京是全國超大型城市裡面第一個提出減量發展概念，是北京這十年立足於首都功能定位、城市功能佈局。「該減的要減下來」，之後將按照「減量發展」理念，推進統一規劃「京津冀協同發展」，並且有五項發展目標。

第一，再生生產投入堅決做檢驗。比如，土地是非再生資源，不能為了增長一味佔用過多的土地資源，要給子孫後代留下寶貴的資源。北京實施兩輪疏解整治促提升，減下來建設用地減110平方公里，幾年下來紓解一般製造業2000多家、一般物流企業。

不符合首都功能定位企業有1000多個。舉例中心城區的人口密度比2012年2021年比2012年下降9.5%，中心城區在4個密度上都要降低。除了常住人口的密度下降，商業密度、建築密度，旅遊人口的密度到下面，更加突出首都的功能定位。

▲北京國際氫能源示範區。（圖／記者任以芳攝）

第二，創新要素投入上堅決增量。近年高質量發展必須靠科技、靠人才，靠創新驅動。這幾年北京一直加大技術的投入，特別是研發投入，我們的RMD研發經費投入強度有6.53%，遙遙領先，全國只有2.44%，也高於大多數發達國家的水平。

北京也在科技生產力佈局下一盤大棋，科技人才是全國第一高地，全國的兩院院士就佔了一半。比如北京市海聚工程，每年從全球各個地方招攬英才，針對高端人才赴京創業也提供大力支持；數字經濟標桿城市建設也加大投入力度。去年統計數字經濟佔整個經濟總量40%以上，也是全國遙遙領先。

第三，北京構建新發展格局要「處好變量」。總結「五子聯動」像是下好五子棋，打造國際科技創新城市，打造國際消費中心城市，打造全球的數字經濟標桿城市，抓好北京自貿區和服務業對外開放示範區建設，結合「京津冀協同發展」。

▲北京這幾年大力整治霧霾，近年藍天比例明顯增多。（合成圖／視覺中國CFP、記者任以芳攝）

第四，生態環境在建設人與自然和諧宜居要「破容量」。近年pm2.5問題，大氣、水、土壤整體生態環境有進步。每位生活和工作在北京的民眾有切身體會。北京在水環境治理也下很大功夫，藍天藍、樹綠、水碧、山清水秀，在京華大地隨處可見。

第五，緊抓就業。北京失業率低於全國平均水平，這年人均收入平均增長，10年平均增長6%，與經濟同步增長。把蛋糕做大的同時，切給老百姓更多的蛋糕，是社會進步重要標誌。