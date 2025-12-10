從雲南貪到西藏　陸十四屆全國政協常委齊扎拉被正式起訴

▲大陸十四屆政協常委、西藏自治區前主席齊扎拉貪污被提起公訴。（圖／翻攝界面新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸十四屆全國政協原常委齊扎拉涉嫌受賄一案，經國家監委調查完結後，已由最高檢批准逮捕並提起公訴。案件牽連極廣，從齊扎拉在雲南、迪慶及西藏任職期間開始，多次利用職權為他人謀利，收受巨額財物。隨著起訴書送達，曾任西藏自治區政府主席的齊扎拉，將正式移送司法審理程序。

《界面新聞》報導，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對齊扎拉作出逮捕決定，並指定由重慶市人民檢察院第一分院審查起訴。近日，重慶市人民檢察院第一分院已向重慶市第一中級人民法院提起公訴。

檢方表示，在審查起訴階段已依法告知齊扎拉的訴訟權利，並聽取辯護人意見。起訴書指控，他先後在迪慶州及西藏多個重要崗位任職時，利用職權與影響力替他人牟利，並非法收受巨額財物，構成受賄罪且情節特別嚴重。

公開資訊顯示，齊扎拉出生於1958年，曾長期在雲南工作，歷任中甸縣委書記、迪慶州長、迪慶州委書記等職。2010 年起轉往西藏自治區任職，曾擔任自治區黨委常委、拉薩市委書記及自治區政府主席，之後進入全國人大、全國政協系統。

2025年1月，齊扎拉因涉嫌嚴重違紀違法被查，並於同年7月遭到「雙開（開除黨籍、公職）」。大陸中央紀委通報指出，他存在搞「政績工程」、對抗審查、收受財物、為親屬撈取利益等多項問題，並利用職務便利與商人勾連牟利。

據了解，齊扎拉曾與西藏自治區原黨委書記吳英杰長期合夥搞「小團體」分贓利益。吳英杰於2024年被查，2025年因受賄3.43億元人民幣被判死刑、緩期兩年執行並終身剝奪政治權利。