竹市首部自製原創音樂劇 《北斗星下的大煙囪》　10／22登場

▲《北斗星下的大煙囪》音樂劇將於10月22日登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市陳章賢宣布，竹市首部自製原創音樂劇《北斗星下的大煙囪》，10月22日將在新竹市文化局演藝廳重磅登場，該劇以在地特有「黑蝙蝠中隊」、地景「大煙囪」及眷村文化作編創，年代設定在第二次世界大戰後動盪不安的時期，以一張舊照片作為故事引線，帶領觀眾走進時光隧道，歡迎國人蒞臨竹市欣賞優質的藝文演出。

文化局代理局長李欣耀表示，《北斗星下的大煙囪》源於新竹市傑團「好玩的劇團」、「新竹交響管樂團」的跨界合作，市府自109年起委託廣藝基金會統籌辦理，並邀請專業音樂劇團「躍演」與新竹市傑團共同打造，本劇透過長久積累的文史紀錄與豐富史料，呈現該時代人與人之間深厚的情感連結與記憶，盼透過表演藝術啟發大眾對於在地文化的好奇心，進而認識及探索，讓表演藝術走進生活日常。

文化局演藝廳藝術總監楊忠衡表示，《北斗星下的大煙囪》劇本由新銳編劇家王詩淳編創，透過文史資料閱讀、走訪黑蝙蝠中隊隊員及眷屬，至借助文資保存團隊「保溫基地」和軍事專家王俊秀老師等各界協力完成劇本，並由作曲家康和祥及新竹交響管樂團合力創作編曲，用音樂記憶城市的故事，研製出一部專屬新竹的文化劇目。他說，今年更加入在地傑團「沂風室內合唱團」參與，用歌聲唱出新竹的美麗故事，引領觀眾找回生活的溫度與感動。

文化局指出，《北斗星下的大煙囪》經過3年籌製，終於在今年正式演出，為激發觀眾對本劇的期待與想像，委託擁有豐富經驗的「一件設計工作室」設計本劇主視覺，透過劇中女主角秋蓮殷殷企盼伴侶平安歸來的眼神，在動蕩不安的氛圍下於眷村默默地守候，對比為執行任務、走入夜幕之中的男主角永安背影，充分呈現時代記憶。

文化局說明，《北斗星下的大煙囪》音樂劇將於10月22日下午2時30分於新竹市文化局演藝廳登場，購票請至OPENTIX兩廳院文化生活網（https://reurl.cc/KQGyom）；另結合廣藝基金會推薦跨界製作節目《瘋狂放克》，特別推出I See the Future系列套票2檔8折優惠活動。更多節目資訊及優惠詳情請至Facebook「風城演藝Hsinchu City Performance Hall」粉絲專頁查詢。