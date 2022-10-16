無黨黃希賢競總成立　基隆不要藍綠黑金...要清白「好蘋果」

▲基隆無黨黃希賢競選總部成立。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

無黨籍基隆市長候選人黃希賢今（16日）上午在信五路舉辦競選總部成立音樂會。黃希賢表示，基隆在藍綠長期的惡鬥、惡性循環下，綁架了基隆人、停滯基隆發展，現在檯面上兩顆爛蘋果候選人，綠的涉黑、藍的涉金錢疑雲，他要沉痛呼籲「基隆不要藍綠黑金，基隆人要的是無黨清白的『好蘋果』黃希賢！」

黃希賢表示，此次舉行競總成立音樂會，有別於傳統方式，不會敲鑼打鼓、不會買走路工大動員造勢，搞得場面吵吵鬧鬧、譁眾取寵，他定調為「寧靜革命」，請到Melody人聲樂團，以A cappella（阿卡貝拉）純人聲合唱方式，要喊出基隆市民朋友的聲音。

「台灣有了藍綠之後，就再也沒有是非黑白了！」黃希賢說，基隆人甚至全台灣人，長期被藍綠政黨情緒勒索，一定要從兩顆爛蘋果中選擇一顆好像比較不爛的，但其實全都是「金玉其外、敗絮其內」爛稀稀，限制了基隆這座「昔日大港大城市」的發展。

▲「基隆不要藍綠黑金，基隆人要的是無黨清白的『好蘋果』黃希賢」。

黃希賢直言，檯面上的這2位藍綠基隆市長候選人謝國樑與蔡適應，其中謝有金流不明的爭議，蔡則被控與黑勢力關係匪淺，這2人都淪為「黑金政治」下的產品，基隆難道要再墮入充滿欺騙的謊言中嗎？基隆人難道要在「黑金」中硬選出一個騙子嗎？

黃希賢說，他們除了「私領域」素行不良外，「公領域」政見方面也充滿騙局，謝國樑將要豪擲你我辛苦工作納稅的數十億、甚至百億血汗錢，去打造他送5萬台電動機車的買票政策，以及染疫者1人1萬、蓋4座科學園區、兒童海景樂園、特教大學、7區運動中心等，各種「謝家帝國、謝氏樂高樂園（Lego Land）」，對基隆年輕人最壞、加重年輕人賦稅與痛苦的就是謝國樑。

黃希賢指出，蔡適應的政見則是了無新意、只有延續市長林右昌的「金玉其外」政見，基隆捷運在「斷肢的基八段」，就框好了425億元，且站站都停、超級慢，到底造福了通勤族還建商財團？行政院長蘇貞昌今晚還要與蔡再進行一場「基捷超級大騙局」造勢，另外蔡適應的潛艦園區1萬個工作機會到底去哪了？喊了好幾年，要不要協尋一下？

「無黨無派很艱辛，但這是條正派、清白、光明的路！」黃希賢說，自己自參選以來，不斷被訕笑、謾罵、抹黑、羞辱，民調屢被做低，但他從不畏懼，他提出的1280基隆通月票、全市國中小營養午餐免費、加速公辦都更、興建海水淡化廠、成立勞動處及道路管理挖掘中心，以及五心級老人福利等政見，都是務實、迫切並權衡財政紀律。

黃希賢直言，「我不需要服從黨意去顧及派系利益、家族利益，我沒有任何包袱，我永遠只和基隆人站在一起，基隆人就是我的家人，基隆這塊土地就是我的母親、我的家，我只想幫基隆年輕人過上更好的生活，這就是我為何那麼執著、那麼堅持參選到底，我相信基隆人，也請基隆人放心投給黃希賢！」

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