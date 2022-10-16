北市自創防疫旅館、車來速？被議員批抄的　黃珊珊：查資料就知道

▲黃珊珊走訪松江市場 。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

無黨籍台北市長候選人黃珊珊日前出版新書「城市・程式」，內容提及自創防疫旅館、防疫計程車、車來速篩檢站等概念，被民進黨台北市議員陳怡君批評「氣球吹太大」。對此，黃珊珊回擊，大家去查一下去年資料就可以知道了。

陳怡君16日表示，黃珊珊為了拉抬選情，4個月內連出2本書，在第一本書中自稱「4歲就會讀報紙」，第二本書更露骨的撰文自述 「疫情期間的防疫旅館、防疫計程車、安心7000專案、防疫採檢巴士、車來速、急門診等等，都是我發想出來的防疫創新作為」。

陳怡君表示，黃珊珊自稱發明的「車來速」篩檢站，在今年5月就曾經被網友打臉「比高雄晚3個月」，沒想到如今書裡面竟然還是照騙不誤，把讀者都當做沒在看報紙，且防疫旅館、防疫計程車皆是自疫情發生以來，政府早就在做的防疫措施，黃珊珊往自己臉上貼金的功力實在令人佩服。

陳怡君批評，黃珊珊氣球實在吹太大，把全民的努力攬成自己的功勞，通篇都在吹捧自己的天縱英明，連造神都要用抄的，簡直比論文抄襲還鬼扯。

對此，黃珊珊16日上午走訪松江市場前回應，這些是不是北市府想出來的作為，大家去查一下去年資料就可以知道了，包括防疫計程車、防疫旅館都是由北市最先創設。