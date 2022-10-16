邀柯文哲下台南造勢　謝龍介：下架民進黨是共同目標

記者林悅／台南報導

國民黨台南市長參選人謝龍介在台南關廟市場拜票時指出，他有請人邀約民眾黨柯文哲市長一起南下台南造勢，因下架民進黨是兩黨共同的目標，且民眾黨在台南也提名優秀青年人參選，共同造勢衝刺，送國民黨、民眾黨市議員參選人順利當選，這也是戰術合作與運用。

▲國民黨台南市長參選人謝龍介指出，他有請人邀約柯文哲南下台南造勢，因為下架民進黨是兩黨共同的目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝龍介指出，因11月選前有會一場大型募款餐會，他有請人邀請民眾黨主席柯文哲來台南共同造勢衝刺，因國民黨與民眾黨都有一個共同的目標，就是下架民進黨，而且民眾黨在台南市也提名多位年青優秀的市議員參選人，他們臨當選只差一步，所以如能與柯主席一起做選前衝刺，希望能發揮臨門一腳的效果，將國民黨、民眾黨優秀參選人送進市議會，目前柯主席部分還在邀約中，另外，包括新北市侯市長、台中市盧市長都有邀請，也會安排時間，一起與童小芸等人一起造勢。

謝龍介強調，台南「藍白合」是一種戰術的運用，因為兩黨都有共同的目標，下架民進黨，因選情不同而有不同的作法，選情雖各有變化，惟都有共同目標，就是下架執政無能的民進黨，藍白合作並不會有問題。

謝龍介說，這段時間他勤跑基層，他已跑了162間廟宇，並在廟口向鄉親說明他的參政理念與福利政策，這些福利政策鄉親都會說了，他的政策與現任的黃偉哲差太多，黃偉哲不做，就由謝龍介來做做看。

▲台南市長黃偉哲表示，針對韓前市長要來台南，他尊重韓前市長的做法，他希望大家一起公平競爭。

台南市長黃偉哲表示，針對韓前市長要來台南，他尊重韓前市長的做法，他希望大家一起公平競爭，對於台南「藍白在野大聯盟」一事，他則認為台灣有幾百個政黨，大聯盟應所有政黨都應加入，否則是不是有大小眼？感覺怪怪的，他重申對韓國瑜前市長的做法他表示理解尊重。