苗栗民進黨議員候選人劉治竑酒駕入監　選委會將報請撤銷資格

▲苗縣議員參選人劉治竑酒駕累犯入獄，選委會將報請撤銷資格。（圖／擷自劉治竑臉書）

記者蔡文淵／苗栗報導

民進黨苗栗縣議員劉順松今年8月底病逝，其子劉治竑獲民進黨徵召參選，力拚延續父志，但劉治竑於今年4月間酒駕撞車，犯公共危險罪被判5個月，因已是第三度酒駕，不准易科罰金，14日已發監執行，苗栗縣選舉委員會將開會報請中央選舉委員會審定，依法撤銷候選人資格。

年底地方公職人員選舉，劉順松獲民進黨提名要爭取連任，未料於8月30日病逝，讓地方支持者不捨，劉治竑在父親任議員起就擔任助理，協助基層服務工作，受地方勸進，並獲民進黨徵召，於9月2日登記截止日的最後一天登記參選，力拚延續父志，繼續為鄉親服務。

苗栗縣選委會14日接到苗栗地檢署告知劉治竑入監執行，先前都未收到檢方提供劉被判刑、尚未執行完畢的情事，雖審定符合候選人資格，將開會再報請中選會審定，撤銷劉治竑的資格。

民進黨苗栗縣黨部主委李貴富表示，劉順松8月底辭世後，縣黨部徵召劉順松兒子劉治竑參選，但劉並未告知他於年初所犯酒駕情事，遲至14日縣黨部接獲劉治竑通知，才知因酒駕已發監執行。李貴富重申，民進黨對酒駕零容忍，對劉治竑個人行為感到遺憾，將撤除其提名並開除黨籍。

苗栗縣縣選委會表示，檢方告知將於17日將公文送達，縣選委會再開會並報請中選會，依《公職人員選舉罷免法》第26條規定，「判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行或執行未畢」不得登記為候選人，預期劉將被撤銷資格。