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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

防疫旅館政策黃珊珊想的？　陳時中重話批評：剽竊作為

▲▼陳時中今天上午出席台灣植牙聯盟醫學會第二屆第二次會員代表大會暨專科醫師代表大會活動後受訪。（圖／記者莊喬迪攝）

▲陳時中今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者莊喬迪攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊近日出版第二本新書《城市／程式》，內容提及發想防疫旅館、防疫計程車、車來速等政策，引發關注。對此，民進黨台北市長參選人陳時中16日批評，如果這樣講，「確實是一種剽竊的作為」；同時針對外界質疑BNT疫苗採購過程，陳重申，「絕對不是我們擋，因為我們已經簽了字」。

陳時中午今天上午出席台灣植牙聯盟醫學會第二屆第二次會員代表大會暨專科醫師代表大會活動後受訪，媒體詢問，黃珊珊新書提及提及防疫旅館、防疫計程車、車來速等政策都是她發想出來的防疫創新作為，是否覺得她又在攬功？陳時中說，「對，如果這樣的講法，確實是一種剽竊的作為」，因為防疫旅館一開始的構想和規劃，是由衛福部常務次長石崇良來做規劃。

▲▼陳時中今天上午出席台灣植牙聯盟醫學會第二屆第二次會員代表大會暨專科醫師代表大會活動後受訪。（圖／記者莊喬迪攝）

此外，針對黃珊珊15日晚間參加《董事長開講》現場直播，批評去年台灣最迫切需要疫苗的時候，中央政府用意識形態去決定要不要買BNT疫苗，「我到今天都不能原諒他們」等語，陳時中說，黃珊珊在台北市防疫上面，應該是相當的了解，這樣曲解事實其實也不好。

陳時中重申採購BNT疫苗過程說，最早是有國內廠商有建議購買，大家在秘密會議裡面也都看過合約，價格大家也看過，如同前年10月他對外說明這是因為商業上的不合意，看過價格都知道，確實沒有辦法那樣子來買，不管是量或價，絕對沒有去擋，相信身為立委的國民黨台北市長參選人蔣萬安等有看過的人，都可以充分明白。

陳時中說，後來政府與BNT展開一連串聯繫溝通，在前年12月底、去年1月初大致上合意，當時合約都已經簽給BNT了，換句話說，對我方來說500萬劑的合約都已經成立了，後來沒有買成，責任絕對不在我方，他方有另外的想法或辦法，也不是我方能夠掌控，「但是絕對不是我們擋，因為我們已經簽了字」。

另對於黃珊珊昨晚批評「他（指陳時中）的政黨利益高於人民的利益，他們的個人私慾可能高於我們台北市民的權益」等語，陳時中直指，事實不是這樣子，這樣的形容完全錯誤，他擔任衛福部長5年多任內，衛福部推動訂定8部法規、332條法律條文修正，兩年多的防疫也是盡心盡力，替國家、人民把關，跟病毒來對抗。

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