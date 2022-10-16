蘇貞昌關切「忘關水門」水淹宜蘭　災害應變中心：早上5:30就關了

▲蘇貞昌取消行程，趕赴中央災害應變中心坐鎮。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

宜蘭16日凌晨超大豪雨連連，蘭陽溪水暴漲，居民質疑忘了關員山鄉七賢村防水閘門，造成七賢村溪洲地區汪洋一片。不過，行政院長蘇貞昌16日下午視察中央災害應變中心時詢問，是否一直有在監控，沒有忘了關水門一事？經濟部水利署官員說明，今天早上5點30分就把水門關了，且一直在監控。

▲宜蘭淹水災情。（圖／記者游芳男翻攝）

蘇貞昌今天下午前往中央災害應變中心坐鎮時，特別詢問經濟部水利署宜蘭淹水狀況，水利署官員回應，16日5點30分就把水門關了，沒有媒體報載忘了關水門的狀況。蘇揆追問，所以水門一直有在監控？沒有忘了關水門這種事？官員說，現場的人24小時監控，沒有這個事情。蘇揆指示，應該讓報導的媒體知道，能夠趕快更正，因為水門一直在監控中，沒有所謂忘了關水門的事情，要說明清楚。

此外，中央災害應變中心今天發布澄清表示，尼莎颱風共伴東北季風造成強降雨，自昨晚迄今早上10時，已降雨約達800mm，蘭陽溪主流水位高漲，水利署第一河川局於10月16日5時30分監測溪州閘門外水高於內水，無法重力排出，旋即關閉水門，並於7時許內水高於外水時，開啟水門維持重力排水，並非報載「忘了關閘門，致七賢村內水淹水」。

中央災害應變中心表示，目前現場尚積水區域，其聯絡道路因水位高漲，致吊卡抽水機尚無法進入，第一河川局已積極連絡，將以大型吊車將2部抽水機吊放預佈地點，已於11時半開始進行抽水減除積淹，另已加派一部大型抽水機趕赴現場中，且該中心已於今日上午9時第二次工作會報時，與宜蘭縣災防中心徐局長視訊，表示今明兩日，宜蘭地區將有豪大雨發生機率，請該府確實掌握現場狀況，如有災情，必要時應進行後續撤離事宜。