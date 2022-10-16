繳6萬放棄美國國籍！時力嘉市唯一參選人王浩：與台灣共進退

▲時代力量嘉義市西區議員候選人王浩。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



記者翁伊森、蔡怡萍／嘉義報導

首度參選嘉義市西區議員的王浩，也是時代力量今年大選在嘉義市唯一提名的參選人，今(16)日上午舉辦競選總部成立茶會，儘管今早陰雨不斷，仍逾百位民眾、十多個團體冒雨參與。而擁有美國國籍的王浩，也秀出他選擇註銷美國護照的資料，以表明要與台灣共進退的決心。

立法委員王婉諭表示，原本她數度邀請王浩在苗栗參選，但王浩仍舊惦記著幼年時期生活數年的嘉義，割捨不下情感，後來她更得知王浩持續協助嘉義市被解雇的弱勢勞工與成立工會等等，如今王浩決定放棄美國國籍並投入參選，展現跟台灣人、嘉義市民站在一起的決心。

▲王浩出示他註銷美國護照的資料。



關於過去具備台美雙重國籍的議題，王浩表示，從今年2月烏俄戰爭開打後，他就去預約美國在台協會AIT辦理面試放棄美國國籍，因為他想與台灣共存亡，儘管過程中美國人面試官一再地要他「想清楚」，因為「一旦確認放棄就不可恢復」，並且提出要支付2350元美金的手續費（折合新台幣約六萬多元），但他仍非常堅定，並於登記參選前收到美方發出的放棄國籍證明文件，確定完成放棄手續。

王浩認為，今天他的參選不只是代表他自己，更是代表許多市民、基層出身的朋友們的期待，他絕對不會辜負大家，提出的六大政見都是針對過去許多市民朋友的陳情、需求與相關團體討論制定而成，未來他期許自己成為一個「全民議員」，服務不分大小，專業理性監督，為嘉義市的市民們，提供一個藍綠以外的可能。