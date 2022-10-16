請求搶通台7線　蘇貞昌3度詢問哪個路段？林姿妙差點答不出來

▲蘇貞昌（右上）今天下午與林姿妙（左）視訊連線。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

宜蘭16日凌晨超大豪雨連連，蘭陽溪水暴漲，傳出七賢村溪洲地區汪洋一片，以及台7線位於宜蘭縣大同鄉英士路段邊坡大量土石坍滑，造成雙向交通阻斷的災情。行政院長蘇貞昌16日下午視察中央災害應變中心時，當場與宜蘭縣長林姿妙視訊連線，林會中提出希望加速台7線搶通，但面對蘇揆3度詢問是哪個路段？林一時語塞答不出來，隨後查看資料才說「86K道路中斷」。

▲台7線86.5K英士路段出現坍方道路阻斷災情。（圖／記者游芳男翻攝）

蘇貞昌今天下午緊急取消行程，前往中央災害應變中心視察，同時與林姿妙、花蓮縣消防局長林文瑞、基隆市消防局長陳龍輝視訊連線。

蘇貞昌與林姿妙視訊連線過程中，關注宜蘭縣各地方現場的情形好嗎？林姿妙則逐一「照稿」報告各鄉鎮市災情及處理狀況，強調會持續觀察雨量資訊，邀請各單位隨時應變，確保民眾生命財產安全；蘇揆追問，早上淹水的地方情形怎樣？消退了嗎？林姿妙隨即看著遞上來文件說，早上有現場會勘，淹水的部分，抽水站已經在抽水，到目前為止還算順利；蘇揆詢問，還有沒有民眾受困？林姿妙說，沒有。

蘇貞昌關切，還有一些地區有崩塌，或崩塌之虞的，現在情況都在掌控中嗎？林姿妙說，都在掌控之中，縣府團隊隨時都注意災害狀況；蘇揆追問，有沒有要特別注意、需要撤離的地方？林說，現在碰到困難的，縣府團隊都一一撤離，現在都在撤離當中；蘇揆問，有沒有需要中央幫忙的地方？林說，謝謝院長，我們隨時保持聯繫，到時候需要的時候麻煩院長幫忙；蘇揆允諾稱好，並詢問確認說，目前都還好這樣是吧？而林改口看著遞上來的文件說，「台7線搶通請儘速辦理」。

蘇貞昌聞言詢問，「哪一個路段？」林姿妙說，「台7線、台7線」；蘇揆第二次追問，哪一個部分？林姿妙說，「台7線的部分」；蘇揆第三度詢問說，「哪一個路段？」林姿妙才回應說，「道路中斷，86K道路中斷」，希望院長幫忙；交通部代表隨即幫忙補充說，林縣長反應台7線是在宜蘭縣大同鄉86公里英士路段，這部分公路總局正在搶通中，預計今天下午5點可以搶通。