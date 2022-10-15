「美女參選人」身價大公開！　他曝財報閱讀「撇步」：多寡不重要

▲柳采薇、白喬茵。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

記者詹宜庭／台北報導

中選會14日公佈111年公職候選人財產申報資料，許多參選人財務狀況皆受到外界放大檢視。資深媒體人黃揚明昨日發表一系列美女參選人財產申報，並且分享閱讀財產申報資料的「撇步」，更強調「財產申報多寡不重要，是否誠實公開倒是大家可以檢視的標準。」

黃揚明14日透過臉書發表財產申報閱讀「撇步」，針對土地部分，黃揚明指出，一個地號需要申報1筆，因此1棟建物可能涵蓋了好幾筆土地；再者，土地與建物在5年內購入才需要申報購入價格，若是長期持有的土地或建物是無法估算其價值的。另外，雖然參選人需申報其配偶與未成年子女財產，但若為已成年子女、兄弟姐妹、父母則不需申報，「所以有很多沒有任何財產的政治人物，都會將財產放在其他親屬名下，合法地規避財產申報。」

黃揚明也補充，參選人名下現金、存款、有價證券、債權、債務及對各種事業投資，各項總額在100萬元以下，與珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產，每項（件）價值新台幣20萬元下，皆可免申報，「這就是為什麼一堆參選人這些項目都掛零的原因。」他說，特別是股票，其實不分哪一支都是用票面價10元來計算，所以就算申報1張台積電股票，票面價也才1萬元，和真實價格差了40倍，「不過像黃瀞瑩這些誠實的傻瓜，就會一項一項都填進去，但這樣是值得肯定的。」

黃揚明更列舉一系列美女參選人財產申報，包括民眾黨北市議員參選人黃瀞瑩、台灣民眾黨北市議員參選人楊寶楨、民眾黨北市議員參選人吳怡萱、民進黨北市議員參選人顏若芳等人。其中，更以高雄市議員參選人白喬茵與國民黨台北市議員參選人柳采葳兩者相比，白喬茵名下土地2筆、建物4筆、與配偶存款共356萬1255元、事業投資1400萬元、保單5筆，負債部分為7246萬5185元。而柳采薇名下土地與建物皆無、汽車1輛、存款共30萬4787元、保單1張。

然而，黃揚明卻也強調，「財產申報多寡不重要，是否誠實公開倒是大家可以檢視的標準。」他說，這次縣市長、議員參選人的財產申報資料公開是地方選舉的初次嘗試，過去2020年總統及立委選舉則是中央選舉第一次公開參選人財產，以前保單只需要填寫筆數、類型，但新制已要求申報人填寫已繳納的保費金額，因此保險這一塊也可以看出參選人投資儲蓄的模式。