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白喬茵緊咬研究案抄襲　陳吉仲大動作反擊「國民黨不要打假球」

▲研究案被控抄襲，農委會主委陳吉仲連續兩天展開反擊。（圖／記者楊惠琪攝）

▲研究案被控抄襲，農委會主委陳吉仲連續兩天展開反擊。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

高雄市議員候選人白喬茵連日指控，農委會主委陳吉仲，在2012年執行農委會《我國環境友善農業經營直接給付之研究》，拿了農委會125萬研究經費，也爆大量抄襲，並質疑陳吉仲自行比對的相似度，根本不是3%而是22%。陳吉仲今（25日）再度站上火線反擊，批評22％的比對結果根本「荒謬且不專業」，要國民黨不要打假球，請用一致的比對條件檢視所有報告。

高雄市議員候選人白喬茵前天（23日）指出，農委會2012年委託陳吉仲執行《我國環境友善農業經營直接給付之研究》，總共拿了農委會125萬研究經費，但被發現大量抄襲林國慶2007年《全民造林政策之執行成果與政策分析》與2008年《提昇農民平地造林所得之探討計畫》，而且是整段抄、逐字抄、標點符號也抄。

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▲農委會主委陳吉仲親上火線反擊研究案。（圖／翻攝自Facebook／陳吉仲））

▲農委會主委陳吉仲親上火線，在臉書上反擊研究案。（圖／翻攝自Facebook／陳吉仲）

陳吉仲昨（24日）在臉書PO文澄清，指以iThenticate®比對系統，設定相同條件比對，呈現重複比例僅為3%，和張善政的研究報告重複比例有5篇超過45%，另有一篇25%以上，是完全不同的，並強調「我對我們的研究負責」，不會退卻於似是而非的操作。

白喬茵今天再批陳吉仲說謊，她把陳吉仲2012年的報告丟進比對系統，結果相似度根本不是他口中的3%而是22%，「難怪會說出萊克多巴胺是保健食品這種鬼話」。

陳吉仲今天（25日）下午在嘉義視察花生產業時，面對媒體詢問，重批國民黨打烏賊戰，他強調，自己沒有要參選，擔任農委會主委一職，對自己所有發表的研究報告、學術期刊，都可以接受最嚴格的檢驗標準，也希望外界用同樣的標準檢驗他、檢驗所有的報告和候選人。

傍晚陳吉仲透過臉書再度反擊，目前學界常見的比對軟體有 iThenticate、Turnitin 等，不管哪種軟體，在比對時皆有條件設定，所謂的22%就是不依照條件設定執行的荒謬結果，所以導致連「全民造林」、「農業」、「農林水產省」、「農業改革政策」等專有名詞或常用名詞都列入重複計算，參考文獻的引用也被重複計算，這是極不專業的烏賊戰。

陳吉仲進一步指出，自己2012的研究報告，跟張善政2007~2009年的研究報告，是在同一個標準下比對，他的重複比例是3 %，而張善政有5篇計畫高達45％。他批評國民黨放任參選人隨意以荒謬手法任意攻擊不遵守遊戲規則打假球，反而會讓人民唾棄，「希望國民黨朱立倫主席用一致的比對條件檢視所有的報告」。

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