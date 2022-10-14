林姿妙涉財產來源不明被起訴　財產申報驚見現金、存款都是0元

▲中央選委會公布各公職候選人財產申報資料中，宜蘭縣長林姿妙的現金、存款都是0元。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

尋求連任的宜蘭縣長林姿妙，涉財產來源不明等罪被起訴，而中央選舉委員會今（14）日公布各候選人財產申報資料中，林姿妙申報的現金、存款都是0元；另，她但有5筆土地（羅東鎮興東段及東安段），1筆建物（面積247.14平方公尺），均信託台灣土地銀行。

中央選委會公布各公職候選人財產申報資料中，宜蘭縣長林姿妙，名下現金0元（新台幣、外幣之現金或旅行支票），存款0元（新台幣、外幣之存款），也無船舶、汽車、航空器、珠寶、有價證券（股票、債券、基金受益憑證）。

並另有3張儲蓄型壽險，保險金額分別是1千萬、1百萬、1萬元，累積已繳的保費，為台幣253萬409元。

在債務方面，林姿妙有2筆債務，2020年7月13日取得「授信」，餘額1815萬8116元，原因是「周轉金」；2020年8月3日「私人債務」，餘額45萬元，原因是「借款還款國泰人壽萬代福101保單借款」。而不動產筆數雖掛0，但信託財產申報表顯示，她有5筆土地（羅東鎮興東段及東安段），1筆建物（面積247.14平方公尺），均於台灣土地銀行信託。