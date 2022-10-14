財產曝光！林佳龍存款2.3億元　侯友宜5筆土地、存款1087萬元

▲林佳龍、侯友宜。（合成圖／記者李毓康、湯興漢攝）

記者崔至雲／新北報導

中選會今（14）日公告111年公職候選人財產申報資料，新北市長侯友宜與太太任美鈴的最新財產曝光，申報土地5筆和建物3筆，存款約1087萬元、債券401萬元、保險614萬；民進黨新北市長參選人林佳龍與太太廖婉如則申報土地1筆和建物2筆，存款約約2億2986萬元、有價證券總價額1億2969萬元。

根據候選人財產申報資料顯示，侯友宜在今年8月25日申報中，與任美鈴有存款1087萬元、有價證券總價額401萬元、累積已繳保險費總金額614萬元。另持有1筆台北市中正區的土地，取得方式為買賣，以及4筆嘉義縣土地，另有6筆土地信託，分別為在台北市士林區及新北市新莊區。有3筆建物分別在台北市中正區、新北市新莊區，及嘉義縣。

林佳龍與廖婉如有現金42萬元、存款2億2986萬元、有價證券1億2959萬元、累積已繳保險費總金額4976萬元。另持有1筆台北市中山區的土地，取得方式為贈與，2筆台北市中山區明水路的建物，取得方式為買賣，信託建物2筆在新北金山區及台中市，信託土地1筆位在台中市。另有2件珠寶，價格9萬，及一輛TOYOTA RAV4轎車。

