「房地產王」謝龍介44筆不動產　黃偉哲僅2筆、選舉債務1700萬

▲台南市長黃偉哲（右）、國民黨市長參選人謝龍介（左）。（圖／合成圖）



記者詹宜庭／台北報導

中選會14日公布公職候選人財產申報，被封為「房地產王」的國民黨台南市長參選人謝龍介夫妻名下共有21筆土地、23筆建物，其地點全為台南市；然而，與相比謝龍介，台南市長黃偉哲僅有2筆在台南的土地與房地皆登記在妻子劉育菁名下。

根據財產申報資料，謝龍介與妻子李佳芬名下的不動產總計21筆土地、23筆建物；動產部分有2輛汽車，分別登記在謝龍介與妻子名下。另外，夫妻共同存款526萬8835元，名下無現金，股票部分則有71萬0500元於妻子李佳芬名下，包括可成2000股、鴻海13000股等。而謝龍介與李佳芬累積已繳保費531萬4380元，債權4400萬，債務3369萬5677元，其中包括保單借款2筆與授信4筆。

台南市長黃偉哲部分，台南市善化區善中段土地1筆，登記在妻子劉育菁名下，取得價格為496萬5440元；台南市善化區善中段建物1筆，也登記在妻子劉育菁名下，取得價格為67萬7600元。動產部分，劉育菁名下登記了SUBARU汽車1輛，取得價格為100萬。

黃偉哲與劉育菁名下其餘財產包括現金日幣44萬（約台幣9萬8296元）、存款新台幣479萬7981元、基金23萬6211元，其中7筆基金中只有1筆在黃偉哲名下，其餘皆在劉育菁名下；珠寶、骨董、字畫及其他有相當價值的財產中，黃金存摺3萬3580元、台銀財產專戶1萬4861元；保險累積已繳1612萬2457元。債務部分，選舉債務1700萬。