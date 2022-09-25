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陳吉仲報告涉抄襲比對結果曝！白喬茵酸：黨說3%就3%我沒意見

▲▼白喬茵。（圖／翻攝白喬茵臉書）。

▲針對陳吉仲24日在臉書PO文澄清他的農委會報告重複比例僅3%，白喬茵再度於臉書發文回擊。（圖／翻攝自白喬茵臉書）

記者郭玗潔／高雄報導

國民黨桃園市長參選人張善政日前遭爆農委會的研究報告涉及抄襲，高雄市議員參選人白喬茵23日指出，農委會2012年委託陳吉仲執行《我國環境友善農業經營直接給付之研究》，也發現大量抄襲，陳吉仲24日澄清，指以iThenticate®比對系統，設定相同條件比對，呈現重複比例僅為3%，但白喬茵凌晨再度發文表示，她把陳吉仲的報告丟進比對系統，結果「相似度根本不是他口中的3%！」，但不忘酸說「黨說3%就3%，我沒意見。」

白喬茵凌晨在臉書發文表示，她把陳吉仲2012年的報告丟進比對系統，結果相似度是22%，「根本不是他口中的3%！」不過，她也指出陳吉仲用檢視論文的工具來比對自己的報告書，讓人非常黑人問號，因為陳吉仲抄襲的是政府的委託報告，很多文章根本不在比對系統裡。

白喬茵提供一張擷取畫面，表示畫紅線的每一個字都和林國慶教授的內文一模一樣，但系統卻抓不出來，「這種比對方式，不管是3%還是22%，意義都不大。」▲▼白喬茵回擊陳吉仲報告沒抄襲，相似度3%。（圖／翻攝自白喬茵臉書）

白喬茵痛斥陳吉仲故意使用這個工具，還要特定媒體配合他說謊，「看了真讓人害怕威權無上限、道德無底線，難怪之前會說出萊克多巴胺是保健食品這種鬼話」，最後白喬茵也不忘再酸說「但回過頭想想，也不用真的太意外陳吉仲說謊就是了，因為政府詐騙人民早已前科累累，官位永遠比誠信重要87倍，看看蔡總統當初護林智堅護成什麼樣子呢～黨說3%就3%，我沒意見。」

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